Piemonte: vaccino, somministrate 5.787.481 dosi

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 3.002 i 12-15enni,4.521 i 16-29enni, 2.989 i trentenni, 3.441 i quarantenni, 2.752 i cinquantenni,789 i sessantenni, 345 i settantenni,166 gli estremamente vulnerabili e 152 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.787.481 dosi, di cui 2.655.059 come seconde, corrispondenti all’87,3% di 6.633.110 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti di Pfizer.



Si conferma l’incremento delle nuove preadesioni di oggi sul portale IlPiemontetivaccina.it rispetto alla settimana scorsa. Oggi sono state circa 3.300 alle ore 18 (sabato scorso erano state in tutto 1.088).