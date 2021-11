Ventuno le debuttanti giunte da varie città d’Italia per vivere questa esperienza che prevede una settimana preparatoria ricca di momenti educativi, 12 tipologie di lezioni impartite da qualificati docenti, ed escursioni turistico culturali nei principali centri del territorio del VCO.



Molte sono state le presenze dei familiari ed amici che hanno raggiunto le partecipanti ed approfittato, considerato la coincidenza con la festività del 1 novembre, per visitare i luoghi del nostro territorio.



Grazie alle collaborazioni si è potuto realizzare finalmente questa edizione dopo il rinvio nel 2020 a causa della pandemia. Un importante e positivo segno di rinascita e di fiducia nel futuro dopo un difficile ed oscuro periodo.



Correlata alla decima edizione del Ballo Debuttanti Stresa 2021 Venerdì 29/10 ha avuto luogo la seconda edizione della pièce teatrale “Il mio primo ballo”, tratta dal romanzo di Mariangela Camocardi, presso il teatro Il Maggiore di Verbania, grazie alla Fondazione del Teatro, con la regia di Domenico Rodinò, la compagnia teatrale E..dizione straordinaria di Stresa, audio luci di Giulio Rodinò, fondali di Giacomo Comoli, organizzazione di Giovanna Pratesi. Un modo questo per dare maggior rilievo al decimo anniversario della manifestazione, un traguardo importante e significativo.



Numerosi gli ospiti che hanno partecipato alla serata di gala sabato 30 ottobre nello storico Hotel dove è nato il primo Ballo delle Debuttanti d’Italia 27 anni fa, il Regina Palace di Stresa.



Si ringraziano per la loro presenza: il Sindaco di Verbania Silvia Marchionini, il Presidente del Consiglio Comunale di Cannobio Mauro Cavalli e Katia Giordani Sindaco di Quaregna-Cerreto (BI), il responsabile dell’Associazione Ex-Allievi della Scuola Militare Teuliè di Milano Francesco Rizzuto.



L’ouverture ha avuto inizio sulle note di “Moonlight Serenade” di Glenn Miller eseguito dall’orchestra GMO che ha poi accompagnato tutte le performance e la coreografia del Gran Ballo con la direzione del Maestro Alberto Lanza. Grazie ad Anita La Mimosa di Domodossola per gli eleganti addobbi floreali che hanno adornato la sala nella quale si è svolto l’evento.

La presentazione è stata affidata a Paolo Simonotti, conduttore noto per il suo curriculo radiofonico e televisivo, coadiuvato da Giovanna Pratesi, organizzatrice dell’evento e Presidente della No profit Apevco. Le coreografie sono state curate da Marzia Bogianchini di Dance Passion di Michela Beltrami di Omegna in collaborazione con Simona Gioira.



Una suggestiva esibizione con abito e ali illuminati a led, “Led Light Dance”, di Daniela Migliorero, Giulia Solivani e Roberta Vietti sul brano lirico “Casta Diva”, magistralmente interpretato dal soprano Brigitte Tornay, ha avuto un forte impatto sul pubblico che ha molto apprezzato la performance con scroscianti applausi.



È stato poi il momento delle Fashion Blogger vincitrici del Contest Official Fashion Blogger: Stefania Liberati, Miriam Bocchino, Elena Rodica Rotaru, Federica Pinto e Marzia Bortolotti vincitrice del Contest nell’edizione calabrese del 2019. Tutte in abito blu e presentate con una breve coreografia cui ha seguito la performance delle Lady in red: Fontanini Piera, Germoglio Silvana, Parente Rosa, Pratesi M. Grazia e Sogno Nadia, Vanetti Eleonora accompagnate dal cavaliere Luciano Abbate.

Numerose le presenze delle ex-debuttanti, ben 32, che, con i loro cavalieri, si sono presentate sulla coreografia ideata da Marzia Bogianchini.



È stato rivolto un ringraziamento a tutto lo staff trucco e parrucco che ha visto la presenza di Enaip Omegna per il parrucco e Enaip Borgomanero per il trucco (Romina Trombetta, Grazioli Monica, Carmela Fiorentino, Betarice Bertolini e circa 25 allievi) Claudio Carnevale, coordinatore del parrucco, Marco Simone, coordinatore del trucco, oltre a Zenuni trucco. Enaip Arona con i suoi allievi del corso "operatore ai servizi di promozione e accoglienza" per l’accoglienza e collaborazione all’evento coordinati dalla Prof.ssa Paola Bersano.



Grazie anche all’Associazione PIF con le sue associate e la Presidente Anna Bonini, a Luisella Micchetti, Jasmine Antar, Lorella Grieco per la collaborazione all’organizzazione.



Presente anche quest’anno Laica di Arona che ha realizzato la moneta di cioccolato come segnaposto e le confezioni regalo per le vincitrici oltre ai cioccolatini per la manifestazione Bimbi Fashion e Mac Donald’s Verbania per il past di sabato. Infine un grazie a Ruggeri Valdobbiadene per il prosecco servito durante l’aperitivo, il Jeroboam per la Vincitrice e due Magnum per le damigelle con etichetta personalizzate per l’evento, Dear Sport per la personalizzazione delle tutte delle deb utilizzate nelle prove oltre alle targhe per le vincitrici



Infine i paggetti e le damigelle hanno preceduto la coreografia del Gran Ballo delle Debuttanti



DAMIGELLE

1. BUTTI Rosalinda

2. LIBRASI Viola

3. BUSHI Alissa

4. COLOMBO Federica

5. CAMMALLERI Elena

6. SORDINI Sofia

7. TERMINELLO Eleonora

8. VALENTE Elisabetta



PAGGETTI

1. COCEANI Pietro Alessandro

2. PEDONE Giovanni

3. FERRARIS Edoardo

4. SAPORITI Maurizio

5. MILANI Riccardo

6. NOTARANIGO Dario

7. BELOGLAZOV Matteo



A questo punto il momento clou della serata con le debuttanti 2021 e i loro cavalieri. Le deb indossavano un girocollo creato da Marilena Pezzuto Nardelli con riciclo creativo ed un bracciale di fiori di Anita La Mimosa di Domodossola, gli abiti di Boutique Due M di Arona, atelier storica dell’evento, oltre a quelli di Patrizia Farinelli Atelier Milano e Maria Carla Battistella di Lanciano. Donato a ogni deb da Roberta Bellio una confezione del Profumo di Stresa.



DEBUTTANTI E CAVALIERI

1. GECHELE JASMINE

BRESCIANI LUCA

2. PIGOLA MARTA

GANGI CARMELO

3. CUBELLO VIVIANA

CIAMPI ANDREA

4. DI LORENZO GIADA

FUSARO EDOARDO MARIA

5. PICCIOLI CAMILLA

COPPO DANIELE

6. RIBOLDI MARTINA

PRETE ANDREA

7. MELA LELIO CAMILLA

BIAGI LORENZO

8. DALCERRI MARGHERITA

ZARANTONELLO FILIPPO

9. BIONDILLO TONIA

MARTINO SOCRATE

10. IZZO MARIA CHIARA

GNECCO LUCA

11. SANTILLO GIULIA

LO CICERO MARCO

12. FALCO MARTINA

PERAINO GIOVANNI

13. GUERRA IRENE

PACELLA STEFANO

14. MAURI ALICE

PIACENTINI FRANCESCO

15. CAVALIERE ARIANNA

MICHELI FRANCESCO

16. COPERCINI REBECCA

PISANI ALESSANDRO

17. BERTAGLIA SONIA ROSA MARIA

PEZZOLI CARLO

18. BUSIGNANI COSTANTINA

SILVESTRI EDOARDO

19. CENTORRINO FEDERICA

PUNGINELLI PIETRO

20. ANSALDO MARTA

DE BENEDICTIS PASQUALE

21. COLOMBO MIRIAM

GERNA MICHELE



Ha quindi avuto inzio la cena di gala, accompagnata dalla musica del DJ Andrea Carmine, con il cocktail “Dancing Dream” ideato da Cristina Beccia di Aibes Lombardia appositamente per l’evento che ha accompagnato l’aperitivo con i prodotti di Global Pesca.

Come ogni anno un toccante momento dedicato alla Solidarietà con le testimonianze delle due debuttanti: Federica Centorrino e Miriam Colombo. Federica testimonial per la ricerca sulle malattie oncologiche Fondazione Umberto Veronesi e Miriam testimonial della Fondazione sulla ricerca della fibrosi cistica delegazione di Varese la cui responsabile è la Sig.ra Gina Mulè. Il ricavato delle due sottoscrizioni a premi è stato interamente devoluto alle due Fondazioni.



Le foto a cura di Sergio Banfi e Bruno Malanchini, videoriprese di Luca Bellossi che ringraziamo per il minuzioso lavoro. Hanno seguito le debuttanti per tutto il periodo del loro soggiorno durante la settimana preparatoria oltre che per la serata del gran galà, immortalando con scatti fotografici e videoriprese ogni momento vissuto dalle deb.



Infine l’entrata trionfale di una imponente torta, realizzata da Lorella Grieco e Giovanna Pratesi, a suggello dell’evento ha segnato il momento culminate delle premiazioni. La torta servita agli ospiti è stata realizzata con le materie prime di Global Pesca da VCO Formazione di Gravellona.



Sulle note di We are the Champion sono state proclamate le vincitrici 2021:

PREMIO DOLCEZZA Camilla MELIA LELIO

PREMIO GLAMOUR Tonia BIONDILLO

PREMIO IMMAGINE Marta PIGOLA

PREMIO MODEL Jasmine GECHELE

DAMIGELLA D’ONORE Martina FALCO

DAMIGELLA D’ONORE Giulia SANTILLO

VINCITRICE DEBUTTANTE 2021 Viviana CUBELLO



Infine Domenica 31/10 si è svolta la manifestazione “Bimbi Fashion” presso la sala Tiffany del Regina Palace Hotel di Stresa che ha visto molte presenze, circa 70 bambini da 3 a 14 anni oltre loro accompagnatori, e alla partecipazione di una delegazione proveniente dal Sud Italia accompagnata dal nostro incaricato Salvatore Di Betta. Ha concluso il pomeriggio l’happy Hour con i prodotti di Verbano Gel che ringraziamo.



I VINCITORI:

per la categoria Baby: Carta Israel Christian e Digiuni Asia

per la categoria Child: De Simone Fabio Massimo e Macchi Eleonora

per la categoria Kid: Tomasicchio Valentino e Morbelli Chantal

per la categoria Teenager: Balzi Edoardo e Pizzato Federica



I PREMI SPECIALI

Dolcezza: Dulio Francesca

Simpatia: Olivella Giulia

Model: Gagliardi Emma

Eleganza: Grassi Noemi