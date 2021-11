Museo del Paesaggio: Garlandini Presidente

Alberto Garlandini, museologo ed esperto in attività culturali e in gestione e promozione del patrimonio culturale, riveste attualmente anche la prestigiosa carica di Presidente di ICOM - International Council of Museums, l’organizzazione mondiale dei musei e dei professionisti museali, ed è inoltre Presidente dell’Associazione Abbonamento Musei (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta), Presidente del Comitato Scientifico del Museo delle Scienze di Trento – MUSE, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Brescia Musei e del Consiglio Direttivo di Federculture.



Sempre all’unanimità è stato nominato Vicepresidente il Dottor Giovanni Tacchini. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte anche l’Architetto Carlo Ghisolfi, la Dottoressa Paola Scapparone e l’Avvocato Clarissa Tacchini; revisore dei conti è il Dottor Alessandro Ambroso.