Museo del Paesaggio appuntamenti da Pasquetta

Sono ben due gli eventi dedicati ai piccoli e alle famiglie al Museo del Paesaggio di Verbania domenica 7 aprile. La mattina a Casa Ceretti a Intra dalle 10.30 alle 12.00 torna Laboratorio Aperto a cura di Laura Grassi di LiberArti, appuntamento ormai fisso la prima domenica di ogni mese con attività per i bambini dai 2 anni in su per creare in libertà con materiali sempre diversi e numerosi colori a disposizione.

Info e prenotazioni: info@liberarti.net



Al pomeriggio a Palazzo Viani Dugnani dalle 15.00 alle 17.00 torna Disegniamo l'arte, XI edizione, in collaborazione con l'Associazione Abbonamenti Musei e Carioca, lo speciale appuntamento pensato per avvicinare bambini e bambine ai musei attraverso il disegno e la creatività. Promosso dall’Associazione Abbonamento Musei, realtà no profit che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, questo weekend di primavera è un’occasione per i piccoli visitatori e le piccole visitatrici per scoprire i musei, le opere, gli spazi e le architetture attraverso il linguaggio che meglio conoscono e apprezzano: quello del disegno.



«Siamo convinti che uno dei modi più efficaci per valorizzare il nostro patrimonio artistico sia educare al patrimonio, incoraggiando i piccoli cittadini a frequentare i musei e a esplorarli in modo creativo. Disegniamo l’arte è per questo una buona opportunità: ce lo conferma il successo di pubblico dello scorso anno, che ha visto 2.800 presenze, e l’adesione dei musei, quest’anno più alta che mai» dichiara Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei.



L’edizione 2024 di Disegniamo l'arte conta 167 realtà aderenti, 89 in Piemonte, ed è dedicata al tema della natura: la scoperta di animali e fiori che popolano quadri e opere, la visita delle collezioni naturalistiche e le passeggiate nei parchi e giardini sono solo alcune delle attività che stimoleranno la creatività dei bambini. I giovani possessori della tessera Abbonamento Musei Junior potranno portare con loro gli amici e coinvolgere anche genitori e nonni. I bambini verranno accompagnati nelle sale del Museo del Paesaggio e potranno ricreare un paesaggio naturale con la tecnica del frottage, davanti alle opere di Guido Boggiani e Federico Ashton, come dei veri artisti in erba. Costi: 4,00 euro a bambino (gratuito per i possessori di Abbonamento Musei).

Info e prenotazioni (dai 4 anni in su): prenotazioni@museodelpaesaggio.it



Per i bambini dai 5 anni in su il laboratorio firmato LiberArti e ispirato alle collezioni del museo è sempre fissato il terzo sabato del mese a Palazzo Viani Dugnani; da segnare in agenda la data di sabato 20 aprile con il laboratorio dedicato allo scultore Valerio Tedeschi. Dalle 15.00 alle 16.30 un pomeriggio tra scultura, pittura, fantasia e divertimento. La pinacoteca collocata al primo piano del palazzo ospita fino al 12 maggio la mostra "Attraverso", tele dell'Ottocento in dialogo con le sculture di Valerio Tedeschi e proprio questi lavori in marmo saranno fonte d'ispirazione per le creazioni dei bambini. Info e prenotazioni: info@liberarti.net

Il progetto Cultura per Crescere finanziato da Compagnia di San Paolo contribuisce a sostenere nel 2024 i laboratori 0-6 anni che vengono proposti tutti al prezzo simbolico di 4,00 euro.

Ricordiamo che accanto alla sala dedicata ai laboratori per bambini proprio a Palazzo Viani Dugnani è stato recentemente inaugurata l'area relax con angolo Nati per leggere, un luogo dedicato ai piccoli con mamme, papà, nonni, dove trascorrere momenti di riposo, lettura, gioco, dove organizzare attività. Per un museo sempre più inclusivo che invita il pubblico a visitare le proprie collezioni anche in questo periodo di Pasqua. Apertura il giorno di Pasquetta, lunedì 1° aprile, e martedì 2 aprile dalle 10.00 alle 18.00



___________________

Cos’è AM

Realtà unica in Italia, Abbonamento Musei è il servizio che riunisce l’offerta di tre regioni – Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta – in un solo circuito di 480 realtà culturali e artistiche, comprendente collezioni, mostre, musei, ville, palazzi storici, parchi, giardini, monumenti e luoghi inaspettati, cui gli abbonati possono accedere gratuitamente. Tutte queste meraviglie costituiscono un sistema unitario, a cominciare dall’accesso, come se si trattasse di un unico, grande museo. Si tratta quindi di un particolare modello di fruizione culturale, nato per sviluppare e dare forza alla ricchezza di un territorio e per promuovere tante esperienze culturali diverse per il pubblico. Quella di Abbonamento Musei è la storia di un caso virtuoso, a livello europeo, di coinvolgimento del pubblico nella fruizione dei beni culturali.

Come funziona? L’abbonamento consiste in una tessera unica, che vale 365 giorni dal momento dell’acquisto, con la quale le persone possono fruire – in modo semplificato e ogni volta che lo desiderano – di un insieme vasto e vario di luoghi e contenuti sempre nuovi, in tutte e tre le regioni. La tessera non spinge gli utenti solo a scoprire, in modo conveniente, nuove realtà, ma anche a riscoprire la propria regione, grazie a tour e iniziative riservate, o a tornare a visitare più volte, senza limiti, i luoghi artistici prediletti.



Informazioni al pubblico: www.abbonamentomusei.it