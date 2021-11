Marchioni su edilizia pubblica (PNRR)

“Ringrazio il sindaco di Verbania per la nota sui fondi europei di edilizia residenziale pubblica legati al Pnrr. La lettera cui fa riferimento è giunta nei nostri uffici un paio di giorni fa e voglio pertanto tranquillizzarla, confermandole che a breve troverà

risposta. Siamo al lavoro, già da prima che la Dgr venisse approvata, per l’individuazione dei progetti e la presentazione della

documentazione inerente nei tempi previsti, la metà del prossimo mese di dicembre”.



Lo dichiara Marco Marchioni, presidente di Atc Piemonte Nord, commentando le odierne dichiarazioni a mezzo stampa. “Al fine di non ingenerare equivoci e false speranze – dice Marchioni – voglio ricordare che degli 85 milioni di euro citati da Marchionini, al Piemonte Nord ne sono stati assegnati poco meno di 17 e mezzo, di cui il 60 per cento è riservato all’ente che presiedo. Atc non intende disperdere queste importanti risorse – sottolinea Marchioni –: il nostro obiettivo è riqualificare il patrimonio degli alloggi popolari in direzione dell’efficientamento energetico e non solo, cosa che stiamo già facendo da tempo in tutto il quadrante.



Oltre ai fondi Pnrr ci sono però molte altre risorse che stanno arrivando, il superbonus solo per fare un esempio, e siamo per questo in contatto coi maggiori Comuni delle quattro province di nostra pertinenza, Verbania compresa col quale i rapporti sono costruttivi, per pianificare tutta una serie di possibili interventi. Naturalmente al termine della verifica preliminare in corso – conclude Marchioni ¬ – ci confronteremo con l’amministrazione guidata dal sindaco Marchionini anche in riferimento a quelli legati al Pnrr”.