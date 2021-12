M5S su Assemblea Sanità

Lo scorso sabato si è tenuto il consiglio comunale aperto a tutti i cittadini, sul tema dello stato delle cose della sanità locale, ovvero sul depotenziamento avvenuto all’ospedale Castelli, consiglio comunale richiesto da 7 consiglieri di maggioranza.



Temevamo si trattasse di una seduta di propaganda politica e tale si è rivelata: una lunga passerella di esponenti del PD appositamente invitati a perorare la causa della maggioranza consiliare.

Abbiamo ascoltato gli interventi lasciando spazio a quei, purtroppo pochi, cittadini che sono intervenuti.



Il Sindaco ha sottolineato l’assenza della minoranza, ma noi eravamo lì, piccoli magari, ma presenti, eppure questo non è stato rilevato.

Il tema trattato era molto delicato e sentito. La sensazione che abbiamo avuto però, è che tutti i presenti fossero la vera minoranza, ovvero in minoranza rispetto al tema trattato. Sarebbe bello sapere dal Sindaco e dalla sua maggioranza, come si ci sente a non essere ascoltati e non poter incidere in maniera determinante, parlando a se stessi, cosa che è avvenuta sabato, in quella sede.





Noi ribadiamo le nostre posizioni: la salute dei cittadini è un bene primario, che non deve sottostare alle leggi di mercato, così come il benessere dell’individuo che è da considerare un aspetto determinante per la salute.

Chiediamo di sviluppare un programma di promozione della Medicina di Base e delle cure Domiciliari: la medicina del territorio sia attore principale delle scelte sanitarie; da qui il Potenziamento della "Casa della Salute" ad oggi un "Sottoscala della Salute". I cittadini Verbanesi non meritano di esser presi in giro vedendo una finta casa della salute localizzata in miseri locali dell'ASL di S. Anna.



E per quanto riguarda l’ospedale: chiediamo che vengano mantenuti i servizi completi precedenti la pandemia, fino a che non sarà fatto e reso pienamente operativo l’ospedale unico, baricentrico rispetto al territorio provinciale. Quindi nessun depotenziamento o declassamento dell’ospedale Castelli, ma una pianificazione lungimirante giusta per tutto il territorio provinciale che non segua campanilismi auto-lesionanti.



Tra i vari interventi qualificati segnaliamo l’input dato dal rappresentante in parlamento, on. Borghi: allo stato attuale l’unico dato certo è l’impegno di 60 milioni di € per l’ospedale unico del VCO, presso il ministero della coesione territoriale. Soldi che da programma dovrebbero essere utilizzati dal 9 gennaio 2022 al marzo 2025, che devono essere rendicontati alla comunità europea.

Allora facciamo una proposta: chiediamo al Sindaco di farsi portavoce nella conferenza dei sindaci per mandare una richiesta alla Regione Piemonte tutti i giorni, dal 9 gennaio in poi, chiedendo di conoscere lo stato dei lavori in relazione a quel finanziamento.



Adesso alle parole si facciano seguire i fatti.

MoVimento 5 Stelle Verbania.