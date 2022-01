Lampi sul Loggione: "LOCKE"

Regista e interprete dello spettacolo è FILIPPO DINI, attore e regista tra i più interessanti del panorama teatrale italiano.



Un uomo esce da un cantiere, si sfila un paio di stivali da lavoro e sale su una bella auto. Qui inizia il suo viaggio. Durante il tragitto, Locke parla al telefono con altre persone.



“Locke” è costruito su una partitura di suoni e voci che si intrecciano all’interpretazione impeccabile di Filippo Dini. Da questo tessuto di dialoghi, lo spettatore apprende che in quella sera particolare, Locke spezzerà l’andamento delle sue abitudini, non farà ritorno a casa e intraprenderà un lungo viaggio: un itinerario esistenziale attraverso la notte, cui si assiste “in tempo reale”.



La scelta di quella notte distruggerà la sua vita per come l’ha conosciuta e costruita fino a quel momento. “Locke” è un testo sull’assunzione di responsabilità e sull’estrema fragilità degli edifici morali sui quali costruiamo le nostre famiglie e le nostre sicurezze: un testo attuale e dal messaggio necessario, che ha conquistato Filippo Dini fin da quando ha assistito al celebre film con protagonista Tom Hardy.



«La vicenda narrata in “Locke” è un grande inno al coraggio, alla sua espressione più potente e più arcaica - ha commentato Filippo Dini a proposito dello spettacolo - il coraggio di abbandonare la propria vita, le proprie certezze, i successi personali, i propri affetti, per iniziare una nuova esistenza, misteriosa, ignota, forse terribile, ma espressione del proprio miglioramento personale”.



Produzione Teatro Franco Parenti -Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia



Teatro Stabile di Torino



Gli altri spettacoli della stagione sono:



Sabato 12 febbraio (ore 21.00) LUCIDO, uno spettacolo di Rafael Spregelburd con la regia di Jurij Ferrini.



Venerdì 18 marzo (ore 21.00) ALMENO TU NELL’UNIVERSO: OMAGGIO A MIA MARTINI con le tre attrici cantanti Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan.



Venerdì 1° aprile (ore 21.00) FESTEN - Il gioco della verità, grande sfida con un testo che in Europa è considerato ormai un classico e che in Italia viene messo in scena per la prima volta.



Sabato 9 aprile (ore 21.00) STAY HUNGRY, previsto per, spettacolo vincitore del premio INBOX 2020, Vincitore del Nolo Fringe Festival 2019.