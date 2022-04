Lampi sul Loggione: "Lucido"

L’appuntamento è con LUCIDO, di Rafael Spregelburd e con la regia di Jurij Ferrini.Buenos Aires, oggi. Dopo quindici anni di assenza - lontana da casa e da sua madre Teté - Lucrezia torna a reclamare il rene che da bambina ha donato al fratello minore Luca. In una letterina dice, anzi, di averglielo «prestato». Pare che ora il marito di Lucrezia, si trovi ricoverato in ospedale in dialisi e ne abbia urgente bisogno. Restituendo quel rene, Luca salverebbe la vita al cognato. A rischio naturalmente della sua. La trattativa sarà da incubo. La lucidità decisamente sporadica e continui colpi di scena modificheranno la trama e le vere motivazioni dei personaggi. A dettagliare ulteriormente il soggetto si rischierebbe un inaccettabile spoiler… Ma il meccanismo a orologeria che si innesca è perfetto, pieno di humour nero e di dialoghi ingegnosi e pirotecnici.“È proprio difficile scrivere qualche nota su questo spettacolo perché non c’è nulla che assomigli alla scrittura di Rafael Spregelburd. Potrebbe sembrare il plot di una telenovela eccessiva, storta, deformata; ed è proprio da questo materiale che Spregelburd ricava un universo comico, paradossale e in continuo movimento. La sua comicità non è mai banale, è caustica, spietata, scorretta verso gli abitanti di quella parte del globo che risponde al nome di “occidente”. Sbugiarda i falsi valori e l’ipocrisia su cui si impernia il nostro patto sociale. È un autore capace di far ridere a differenti livelli, di nascondere il senso per tutto lo spettacolo per mostrarlo solo al momento opportuno, occultandolo tra significati provvisori, che poi in scena vengono continuamente smentiti” - dalle note di regiaLUCIDODi Rafael SpregelburdRegia di Jurij FerriniTetè / Rebecca RossettiLucrezia / Agnese MercatiLuca / Federico PalumeriDario / Jurij FerriniTraduzione di Valentina Cattaneo e Roberto RustioniLuci e suono Gian Andrea FrancescuttiAssistente alla regia Andrea PeronFoto di scena Stefano RoggeroPromozione e distribuzione Chiara AttorreProduzione esecutiva Wilma SciuttoL’opera Lucido ha vinto il PREMIO UBU 2011 – Nuovo testo stranieroI diritti dell’opera Lucido di Rafael Spregelburd sono concessi da Zachar International, MilanoUNA PRODUZIONE PROGETTO U.R.T. CON IL SOSTEGNO DI REGIONE PIEMONTE