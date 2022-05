Situazione epidemiologica (7/05/2022) da Regione Piemonte

Vaccinazioni



7.506 oggi ( a 91 la prima dose, a 85 la seconda, a 811 la terza, a 6.519 la quarta).



Dall’inizio della campagna inoculate 9.918.838 dosi, di cui 3.335.381 come seconde, 2.873.252 come terze, 101.624 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.495



Situazione epidemiologica



Positivi/tamponi: 11,1%

Tamponi: 22.593 (di cui 20.189 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 705 (-30 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 18 (+1 rispetto a ieri)

Decessi: 5