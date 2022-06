L’assessorato al commercio della Città di Verbania organizza per lunedì 20 giugno 2022 la manifestazione enogastronomica "Saperi e Sapori": un evento per evidenziare il patrimonio vitivinicolo piemontese e che ospiterà oltre un centinaio di produttori, con degustazioni, proposte gastronomiche, momenti culturali. Una prima iniziativa importante all’interno del progetto del Distretto del Commercio.“E’ un'iniziativa organizzata anche per supportare il settore alberghiero e ristorativo – affermano il sindaco Silvia Marchionini e l’assessore al Commercio di Verbania Giorgio Comoli – volta a mettere in evidenza le eccellenze del Piemonte e del nostro territorio con una proposta di qualità capace di attirare le attività del settore (per questo è organizzata di lunedì) e semplici appassionati. La manifestazione si svolgerà al parco di Villa Giulia dalle ore 11:00 alle 21:00 (sia nella villa che nel parco, in caso di cattivo tempo solo all'interno della villa) e vede il patrocinio della Regione, il sostegno del Distretto Turistico, Federalberghi, Confcommercio, Gente di lago e di Fiume e la collaborazione dei partner Global Pesca, Lavanderia Milanese, Plastipak. Insieme ai numerosi stand di vino, cibo e delle eccellenze enogastranomiche piemontesi, sono previste iniziative con interviste, approfondimenti con ospiti e produttori, show cooking e piatti da gustare durante la giornata ad opera degli chef del territorio".Per l’ingresso è previsto per ogni titolare di attività come bar e ristoranti due ingressi liberi, mentre per il pubblico il ticket (con accesso alle degustazioni) costerà 15 euro.Amministrazione Comunale Verbania