Eventi Baveno dal 30 agosto al 14 settembre

SAPORI DI LAGO, XX EDIZIONE

Campetto dell'oratorio di Oltrefiume - Via Cavalli, 9

dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:00

Prosegue l’appuntamento con la rassegna di ricette tradizionali con pesce dei nostri laghi!

Dal 28 agosto al 1 settembre SAPORI DI LAGO, manifestazione culinaria giunta alla 20° edizione, vi aspetta presso l’Oratorio di Oltrefiume.

Lunedì 1 settembre la manifestazione si concluderà con la CENA BENEFICA, il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa, Comitato di Baveno e all'Associazione A.I.B di Nebbiuno.

Organizzazione a cura di Associazione Cuochi Alto e Basso Novarese e VCO con il patrocinio della Città di Baveno.

Info: www.asscuochidinovaraevco.it

Prenotazione consigliata 338 4330904



BAVENO BY NIGHT

Tutti i venerdì fino al 31 ottobre.

Complesso monumentale - Piazza della Chiesa

Dopo il favorevole riscontro ottenuto la scorsa stagione, anche quest’anno la Parrocchia di Baveno propone l’apertura SERALE del Complesso monumentale.

Le visite guidate del complesso dei SS. Gervaso e Protaso (della durata di 45 minuti circa) avranno luogo il venerdì sera dal 18 luglio al 31 ottobre.

Le visite, a cura di un gruppo di guide turistiche abilitate, saranno svolte a rotazione in italiano e inglese, secondo un calendario prestabilito (vedi locandina), e si svolgeranno con un minimo di 10 partecipanti. Ritrovo per le visite guidate alle ore 20:30 in Piazza Dante Alighieri.

Solo fino alla fine di agosto, la visita sarà seguita da una breve crociera in motoscafo privato, con partenza dal pontile di Piazza IV Novembre (ritrovo ore 21:00)

La crociera prevede una breve navigazione intorno all’Isola Superiore dei Pescatori e galleggiamento davanti alle fontane danzanti per ammirare lo spettacolo di Baveno d’Incanto delle ore 21:30. Rientro presso i pontili di Piazza IV Novembre verso le ore 21:45 circa.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno stesso tramite messaggio WhatsApp al numero 327.4993196 o presso l’ufficio Turismo di Baveno.

Costi:

VISITA GUIDATA: € 10,00 adulti, € 5,00 ragazzi (6-12 anni)

CROCIERA: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini (6-12 anni)

SOLO CROCIERA: € 15,00 adulti, € 7,00 bambini (6-12 anni)

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno con il patrocinio della Città di Baveno.



RASSEGNA LA PIETRA RACCONTA: CONCERTO ALL'ALBA "L'emozione dell'alba"

Sabato 30 agosto, ore 06:30

Spiaggia di Feriolo

La flautista Mimma La Monica ci propone improvvisazioni e brani del repertorio classico e celtico per accogliere il sole che sorge, presso la spiaggia di Feriolo.

I partecipanti sono invitati a portare con sé la propria coperta da stendere sulla sabbia.

Partecipazione a offerta libera in sostegno delle attività proposte dalla rassegna “La pietra racconta 2025”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a domenica 31 agosto.



NATI PER LEGGERE

Sabato 30 agosto, ore 11:00

Parco di Villa Fedora

Letture ad alta voce per tutti i gusti, per bambini e bambine di età consigliata tra i 3 e i 6 anni, presso il parco di Villa Fedora.

Si consiglia di portare una coperta da stendere sul prato.

In caso di pioggia, l’evento si terrà presso la Biblioteca civica "Olga Ginesi" di Baveno, in Piazza della Chiesa, 8.

Per informazioni: Sistema Bibliotecario del VCO- Progetto Nati per Leggere

tel: 0323.401510 – email: natiperleggere@bibliotechevco.it – www.bibliotechevco.it

Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e si svolge nel contesto del progetto di Cultura per Crescere. www.culturapercrescerevco.it



BAVENO E FERIOLO D'INCANTO 2025

Lungolago di Baveno - tre spettacoli ogni sera ore 21:30, 22:00, 22:30

Fino a domenica 31 agosto

Le rive di Baveno saranno il palcoscenico di uno straordinario spettacolo di fontane luminose, che quest’anno si espanderanno per quaranta metri, superando di ben dieci metri la lunghezza della scorsa edizione. Ogni sera, il lungolago si animerà con tre spettacoli di luci, colori e musica, trasformando l’acqua in un’incantevole danza che lascerà senza fiato residenti e visitatori.

Ingresso libero e gratuito.



LA VERSIONE DI COCHI

Sabato 6 settembre, ore 21:00

Centro culturale Nostr@domus, Piazza della Chiesa, 6



FESTIVAL DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELLA COMICITA’ DELLE TERRE INSUBRI IN TOUR 2025.

Il Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri in tour nasce nel 2007 da un’idea dell’attore comico luinese Francesco Pellicini (Legnanesi) al fine di omaggiare una delle terre comiche più prolifere della penisola italiana: Luino e il Lago Maggiore. Nel 2008 si decide di rendere il Festival itinerante portando la comicità, i concerti e il teatro in tour esibendo in cartellone i principali nomi del cabaret italiano. Dopo il 2012 il Festival si consacra definitivamente annoverando le province di Varese, Bergamo, Canton Ticino, Verbano Cusio Ossola, Novara, Como, Lecco divenendo uno dei principali eventi live lombardi. Il festival è stato sostenuto da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Regione Piemonte, Regio Insubrica, Fondazione Onlus comunitaria del varesotto, Fondazione del VCO, Provincia del Vco, Provincia di Varese e da oltre 30 comuni aderenti il tour.

Nell'appuntamento bavenese, Cochi Aurelio Ponzoni racconta 60 ANNI di spettacolo attraversando cinema, cabaret, letteratura donandosi al pubblico con aneddoti e ricordi imperdibili di un’epoca italiana che parte dagli anni 60 sino ai giorni d’oggi.

L’artista, celebre protagonista del DUO Cochi & Renato, accompagnato da Paolo Crespi – coautore del libro – e da Francesco Pellicini, ci guida in un simpatico viaggio della durata di un’ora lungo le pagine di una vita sempre vissuta da protagonista.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura dell’Associazione Festival del Teatro e della Comicità delle Terre Insubri in collaborazione con Città di Baveno.



RASSEGNA "LA PIETRA RACCONTA": BAVENO BOOK SUNDAY

Domenica 7 settembre, ore 15:00

Parco di Villa Mussi, Via Cavalli - Oltrefiume

Un pomeriggio ricco di eventi presso il Parco pubblico di Villa Mussi.

Presentazioni di racconti e romanzi ispirati a vicende di emigrazione e vita degli scalpellini:

Lago Maggiore da camminare. Tutto l'anello lacuale di Roberto Rocco (Macchione edizioni)

Il Walser dell’Imperatore di Anna Lina Molteni (Monterosa edizioni)

Il seggio del peccato di Marco Travaglini (Infinito edizioni)

Sembra ieri...di Rosanna Vittoria Carpo;

Ricordando Gilberto Carpo e l’opera murale I Picasass

Intermezzi musicali del Modern Sax Quartet – quartetto di saxofoni dinamico e brillante, composto da Luca Magnani, Sax soprano e contralto – Giancarlo Ellena, Sax contralto – Claudio Guida, Sax tenore – Niccolò Omodeo Zorini, Sax baritono.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Centro culturale Nostr@domus, in Piazza della Chiesa, 6

L’evento rientra nella rassegna “La pietra racconta 2025”, realizzata in collaborazione da Città di Baveno, Comune di Mergozzo e GAM con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO.



CONCERTO DEL CORPO MUSICALE DI BAVENO

Mercoledì 10 settembre, ore 21:00

Sagrato della Chiesa di Baveno.

Il Corpo musicale di Baveno chiude la stagione concertistica estiva tornando ad esibirsi a Baveno, con un ricco programma che spazia dai classici alla musica contemporanea.

In caso di brutto tempo il concerto si terrà presso il centro culturale Nostr@domus.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura del Corpo Musicale di Baveno in collaborazione con Città di Baveno.



MOSTRA DI RICAMO A PUNTO CROCE

Da sabato 13 a domenica 21 settembre

Centro culturale Nostr@domus

Mostra dei lavori delle socie dell’Associazione Italiana Punto Croce – delegazione di Baveno

Orari di apertura:

sabato 13 settembre 16:00 (inaugurazione)-18:30

da domenica 14 a sabato 20 settembre 10:00-12:00 e 14:00-18:30

domenica 21 settembre 10:00-12:00 e 14:00-17:30

Organizzazione a cura dell’Associazione Italiana del Punto Croce – Delegazione di Baveno con il patrocinio della Città di Baveno.



IL PARCO IN FESTA

Domenica 14 settembre 2025, dalle ore 14:30

Parco di Villa Fedora, Baveno

Pomeriggio di divertimenti per la famiglia, dalle 14:30, con giochi gonfiabili gratuiti.

Alle 16:30 nutella party offerto da Chiosco di Villa Fedora.

Dalle 18:00 aperitivo in musica, a cura di Baveno Web Radio

Ingresso libero e gratuito.

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 21 settembre.

Organizzazione a cura di Città di Baveno.



MOSTRA "DA PICASASS A STONECUTTER"

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

Museo GranUm, Piazza della Chiesa, 8

Per il 2025 il Museo GranUM, di Baveno propone una mostra temporanea storico-documentaria che narra l’epopea dell’emigrazione degli scalpellini bavenesi Oltreoceano, dai lunghi e avventurosi viaggi, all’inserimento nel contesto economico e sociale di Barre (Vermont), capitale del granito d’America, ad alcune figure rilevanti legate a pionieristiche esperienze di lotta sindacale e difesa dei diritti dei lavoratori. Un focus particolare è dedicato a narrare storie di emigrazione di gente comune, raccolte grazie ad alcuni testimoni, che restituiscono un toccante spaccato della vita quotidiana dei lavoratori nelle cave di oltre cento anni fa.

Il materiale proposto in mostra è frutto di una rielaborazione degli studi e delle testimonianze raccolte nell’ottobre 2024 in occasione del convegno per il decennale del Museo GranUM (autori: Alberto Ceffa, Patrizia Balzarini, Alessia Martini, Italo Tomola e Francesco Rossi), arricchiti da nuovi approfondimenti di Leonardo Parachini, Guido Canetta ed Emilio Landi.

Ingresso libero e gratuito.

L’esposizione e le iniziative collaterali si inseriscono nella scia delle numerose attività di valorizzazione del tema della pietra e del territorio in tutte le sue sfumature, promosse dal Museo GranUM nel contesto dell’Ecomuseo del Granito in partenariato con il Comune di Mergozzo e l’Associazione GAM con il progetto “La pietra racconta”, che gode del sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.



ESPOSIZIONE PERMANENTE PREZIOSI RICAMI DI RAFFAELLA SERENA

Ex scuole elementari - Via Monte Grappa, 12

La mostra permanente della collezione di ricami di Raffaella Serena, sarà visitabile tutti i venerdì, dalle 16:00 alle 18:00 o su appuntamento, chiamando Maria Grazia Mascheroni: 333 583 7100

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Città di Baveno con la collaborazione di Associazione italiana del punto croce delegazione di Baveno.