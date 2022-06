L’estate parte a Verbania

.Una estate che parte in anticipo già da giovedì 16 giugno con la serata di presentazione dei Finalisti del Premio Strega al teatro Il Maggiore e i Music Travel in concerto alle ore 21:00 davanti alla fontana danzante a Pallanza. Venerdì 17 è previsto un dj set "aperitivo in vinile" dalle ore 18.30 organizzato dagli esercenti in piazza san Vittore e dalla Pro Loco, mentre domenica 19 dalle ore 17:00 grande festa di apertura della gestione dell’Ostello della spiaggia “Azzurra beach” ai Tre Ponti con Dj Paolino di Radio 105.E per tutto il week end da venerdì pomeriggio le bancarelle del mercato internazionale Regioni d’Europa sul lungo lago di Pallanza. Si prosegue lunedì 20 giugno con «Saperi e Sapori», che si svolgerà nel parco di Villa Giulia a Verbania, dove dalle ore 11 alle 21 si potrà passeggiare tra il verde della dimora affacciata sul lago e incontrare più di 110 produttori di vino di tutto il Piemonte ed eccellenze enogastronomiche. E ci si prepara poi per il concerto della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia-Milano, previsto per giovedì 23 giugno alle ore 20.30 al lungolago di Pallanza (piazza Garibaldi).Ricordiamo anche il programma per il 78°Anniversario Eccidio dei 42 Martiri di Fondotoce e dei 17 Martiri di Baveno, con sabato 18 giugno dalle ore 21.30, a Intra Villa Caramora, la partenza della fiaccolata commemorativa a staffetta diretta al Sacrario di Fondotoce e domenica 19 giugno alle ore 10.3 la partenza da Piazza Adua del corteo verso la Casa della Resistenza per l’orazione Ufficiale di Marco De Paolis, Procuratore generale Militare Corte di Appello di RomaUn antipasto della lunga estate che vedrà molti eventi succedersi a Verbania. Ricordiamo che per rimanere aggiornati su tutte le iniziative basta seguire il sito degli eventi del Comune https://eventi.comune.verbania.it/ o la pagina Facebook ViviVerbania Lago Maggiore.Nel prossimo futuro ricordiamo gli eventi principali:- Davide Van De Sfroos in concerto, il 14 luglio. Nell’ambito di un’estate all'arena www.ilmaggioreverbania.it- aka_7even_ in concerto il 17 luglio (ingresso gratuito), nell’ambito di un’estate all'arena www.ilmaggioreverbania.it- Drusilla Foer in Eleganzissima il 22 luglio, nell’ambito di un’estate all'arena www.ilmaggioreverbania.it- Stefano Massini racconta Gaber io 26 luglio nell’ambito di un’estate all'arena www.ilmaggioreverbania.it- Deejay Time, si balla con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, il 28 luglio, nell'ambito di Beach For Babies- Patti Smith in concerto 29 e 30 luglio. Nell’ambito di Stresa Festival https://www.stresafestival.euEd ancora …i Legnanesi, il Gran Galà della Danza, il comico Raoul Cremona e B4B - Beach for Babies, gli eventi e le mostre de Le Stanze delle Meraviglie a villa Giulia, Poliritmica Festival di Percussioni a Verbania, i concerti del giovedì’ sera di giugno a Pallanza davanti alla fontana danzante, le mostre ed eventi al Museo del Paesaggio, il cinema sotto le stelle, Dj Manuel Abruzzese e Dj Andrea Carmine per le LE NOTTI DI SUNA 24-25 GIUGNO 2022, Cactus Folies, la manifestazione musicale Verbania e dintorni” a cura dell’associazione Musica e Arte, in agosto la rassegna Allegro con Brio, il teatro de Il Paese dei Narratori - Cavandone e il festival LetterAltura a Settembre, e molto altro.Amministrazione Comunale Verbania