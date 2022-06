Monti, Baveno: su sanità locale

In merito alla discussione in atto sulla sanità e sull’ennesimo cambio di idea della Regione Piemonte che prospetta, ora, il mantenimento dell’ospedale di Verbania e quello di Domodossola mi sento di sottolineare alcuni aspetti.



Il documento presentato dalla Regione prevede non due veri ospedali con tutti i servizi ma l’attuale "spezzatino" di ospedale pluri sede, con reparti divisi per ogni plesso.



Una situazione che in questi anni ha visto tutti i suoi limiti e un progressivo forte abbassamento dei livelli minimi delle prestazioni, con un servizio ormai inefficace, tempi "biblici" per le visite, mancanza di personale sanitario non attratto da questa situazione, buchi nel bilancio; una situazione non certo rispondente alle necessità di chi ha bisogno di salute.



Capisco che ai cittadini possa sembrare una soluzione migliore l’ospedale “sotto casa” ma è una prospettiva che invece porterà, come dimostrato in questi anni, a un livello più basso della nostra sanità.



Personalmente ritengo che un nuovo e unico Ospedale in zona baricentrica sia una scelta irrinunciabile, a cui aggiungere un forte investimento sulla sanità territoriale attraverso le case della salute.

Una scelta appoggiata dalla grande parte del personale sanitario che lavora nell’ASL e dall'ordine dei medici di base.



Credo che la scelta della Regione sia l’ennesima piroetta per non decidere, con il rischio di buttare vie la risorse esistenti per un nuovo e moderno ospedale e ritrovarsi due strutture non più adatte a rispondere alle vere esigenze di salute dei cittadini.



Alessandro Monti

Sindaco di Baveno