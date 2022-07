Nel parco di Villa Giulia a Verbania Pallanza, nei giorni 15-16-17 luglio si terrà la diciannovesima edizione di “Cactus Folies” mostra-mercato di piante succulente e rare da collezione, organizzata dal Verbania Garden Club aps, con il patrocinio e il contributo della Città di Verbania e il patrocinio dalle seguenti associazioni: Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione (Festa del Cactus), Cactus Trentino Sűdtirol, Sedun Society, ELK Cactus, A.I.A.S (Associazione Italiana Amatori Succulente), Le orme di pan (Umbria cactus).



Astrokaktus

HoyaMia

Il Sole rarità botaniche

Paolo Drovandi

Uhlig Kakteen

Vivaio Autore

Soc. Agricola Desert Style

Vivaio Corazza



La MOSTRA DI PIANTE SUCCULENTE dal titolo ASCLEPIADEAE UN VENTAGLIO DI FANTASIA e comprenderà l’esposizione di molti esemplari di particolare pregio, rarità e bellezza provenienti dalle collezioni dei vivaisti presenti.



Nel corso della manifestazione sarà possibile incontrare esperti del settore per consigli sulla coltivazione, la cura e la corretta identificazione delle piante, le tecniche di innesto, rinvaso e coltivazione da seme.



Sarà presente anche l’International Book Research di Roberto Rastelli che proporrà una vasta scelta di testi introduttivi e specialistici dedicati alle piante succulente.



LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI



sabato 16 luglio dalle ore 15.00 alle 17.00 vi sarà un laboratorio creativo per bambini che avrà come tema i cactus.



La partecipazione è gratuita.



CONFERENZA



Sabato 16 luglio alle ore 17.00 la dottoressa Carola Lodari terrà un incontro sul tema “ASCLEPIADEAE E LE LORO STRANEZZE” . Di seguito Silvia De Pretto di Hoyamia ci esporrà i segreti della coltivazione delle HOYA.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



Per ulteriori informazioni e chiarimenti, e per iscrizioni rivolgersi a Verbania Garden Club aps, corso Cairoli, 39 - 28921 Verbania (VB), Cell. 3482422861 - Tel. 0323 501588 , e-mail: info@verbaniagarden.org



FACEBOOK



Fotografie e immagini della precedente edizioni di Cactus Folies, commenti e informazioni sono visibili su Facebook: Verbania Cactus Folies.



INFORMAZIONI



Città di Verbania - Settore Turismo



Piazza Ranzoni 40 VERBANIA INTRA



www.comune.verbania.it



infoturismo@comune.verbania.it