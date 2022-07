Situazione epidemiologica (29/07/2022) da Regione Piemonte

Vaccinazioni

6.590 oggi (a 78 la prima dose, a 46 la seconda, a 957 la terza, a 5.509 la quarta).

Dall'inizio della campagna inoculate 10.219.109 dosi, di cui 3.349.454 come seconde, 2.929.086 come terze, 325.859 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.753



Situazione epidemiologica

Positivi/tamponi: 16%

Tamponi: 20.428 (di cui 19.621 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 604 (-24 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 11 (invariati rispetto a ieri)



Decessi: 2