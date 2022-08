Aggressione a Pallanza

Apprendiamo da notizie di stampa dell’inspiegabile aggressione subita a Pallanza da un giovane cingalese, venditore di rose. L’aggressore, dopo aver provocato l’ambulante scaraventandogli a terra la bicicletta, lo ha colpito con pugni e non ha esitato ad aizzargli contro il cane che teneva al guinzaglio.



L’associazione Non solo aiuto di Verbania esprime sdegno per il grave episodio di violenta intolleranza e manifesta totale solidarietà al giovane venditore ambulante, noto a molti Verbanesi come ragazzo gentile ed educato.



Non vorremmo che sia iniziata una gara di emulazione di quanto accaduto il 29 luglio a Civitanova Marche, con l’uccisione in pieno centro del nigeriano Alika Ogorchuvkwu.



Notiamo con soddisfazione che qui a Pallanza i cittadini presenti sono intervenuti per fermare l’aggressore, che sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed un’ambulanza e inoltre che un noto personaggio cittadino ha denunciato pubblicamente il fatto e gliene siamo grati.



Verbania è una città storicamente solidale e auspichiamo che questo sia e resti un episodio isolato e chiamiamo la cittadinanza alla vigilanza democratica contro simili ignobili gesti.





Associazione Non Solo Aiuto Odv