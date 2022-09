Mostra Progetto Artemisia

21 le artiste: Mariolina BAVARINO, Angela BETTA CASALE, Alda Maria BOSSI, Lucia BUSACCA, Rosanna CARBONI, Ivana CASALINO, Lilliana CORDERO, Silvia CURATITOLI, Silvia CUSUMANO, Maria Modesta DI RIENZO, Tiziana FRANZIN, Mariella GALLIZIO, Antonella GUARNERI, Lucrezia IIRITI, Elisa LONGONI, Viviana MANTILARO, Partizia MILESI, Cristina MINAURO, Renata NEDROTTI, Maria Carla PASQUALI, Paca RONCO, provenienti principalmente dal Piemonte, qualcuna dalla Lombardia e dal Lazio, con le loro opere arricchiscono e abbelliscono i locali dell'Associazione e contribuiscono allo scambio culturale tra l'Ossola e altre realtà italiane e straniere. Sono esposte circa 50 opere pittoriche realizzate con varie tecniche, oggetti in finissima porcellana e in ceramica raku, e preziose tovaglie, centrotavola e cuscini dipinti a mano.La presentazione è a cura della Professoressa Federica MINGOZZI e del Critico d'arte Giuseppe POSSA. La Mostra è aperta dal 4 settembre al 23 ottobre dal giovedì alla domenica dalle ore 16 alle 19 e negli altri giorni su appuntamento telefonico.L'ingresso è libero.Nel programma sono inclusi questi eventi:16 SETTEMBRE ore 17,30 "L'Arte come manifestazione dell'invisibile" Incontro con Anna MANSI17 SETTEMBRE ore 16,30 "Evento di Danza Fusion Bellydance" con SUZANNE1 OTTOBRE ore 16,30 "UNA VALIGIA DI STORIE" Laboratorio di lettura con i volontari del progetto "NATI PER LEGGERE"16 OTTOBRE ore 17,00 Lettura del racconto di Silvia CUSUMANO "MEDHELAN 50 SPECIAL" inserito nella raccolta "MILANO IN 45 GIRI" a cura di Tiziana ZACCARIA della Compagnia Teatrale "I SALTATEMPO"22 OTTOBRE ore 21,00 "IL PARADISO PUO' ATTENDERE" Spettacolo scritto da DANDINI e Tiziana ZACCARIA con gli attori: Paola ROSSETTI, Chiara SULIS, Tiziana ZACCARIA, Mauro BELLI, Andrea LAVALLE della Compagnia Teatrale "I SALTATEMPO" con la chitarra di Tristano LALOMIA23 OTTOBRE ore 16,30 Presentazione libro "Tempus celtis" scritto e illustrato da Angela BETTA CASALEContatti e info: laborart-eventi@libero.it / artemisia-progetto@libero.it