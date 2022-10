Toce Bike, un fiume da pedalare

Avremo modo di pedalare lungo l'itinerario cicloturistico di importanza nazionale denominato "Svizzera-Mare", un percorso dalle grandi potenzialità ma che, purtroppo, presenta ancora alcune criticità strutturali e non...Da anni l'associazione sollecita gli enti competenti a programmare una serie di interventi per rendere il percorso fruibile ai tanti cicloturisti che visitano questa valle.Troppi anni sono passati dagli ultimi interventi realizzati dalla Provincia del VCO e da alcuni comuni della ex Comunità Montana Valle Ossola. Grazie ad alcuni progetti Interreg 1, poi, si è potuto aggiungere ulteriori tasselli.Riteniamo che, risolti i problemi di bilancio, l'ente Provincia possa e debba tornare ad avere un ruolo primario nello sviluppo del cicloturismo, investendo risorse e svolgendo il ruolo di capofila dei vari comuni interessati.La pedalata del 2 ottobre sarà l'occasione per documentare lo stato dell'arte, per raccogliere informazioni e dati che saranno presentati in un incontro pubblico che abbiamo intenzione di organizzare nel prossimo autunno.Interventi di completamentoPer poter finalmente parlare in modo appropriato di Ciclovia del Toce (o più propriamente di Ciclovia Svizzera-Mare come da sito Bicitalia/Regione Piemonte), occorre che vengano al più presto realizzati:•l'attraversamento ciclabile del fiume Toce in corrispondenza del Ponte sulla SS34 tra Gravellona e Fondotoce;•l'attraversamento del rio CROT in comune di Premosello Chiovenda;•il completamento della pista ciclabile in zona Prato Michelaccio tra l'inceneritore e il ponte della suprestrada;•la realizzazione di un percorso ciclabile in territorio di Pieve Vergonte (a conclusione anche dei grandi lavori di bonifica in corso del sito Enichem);•corsie ciclabili su strade provinciali e comunali;- Progetto Interreg Laghi e monti Bike: percorso MTB-GRAVEL Fondotoce -Passo San Giacomo-Airolo; Progetto Interreg Bici pelo d’acqua: rapporti tra ciclovia del toce e Via del Mare; Progetto Interreg ebike: infrastrutturazione del percorso e interventi pilota di sistemazione•interventi di adeguamento del tracciato sterrato tra Pratomichelaccio e Fondotoce;•completamento dell'anello ciclabile nella piana di Fondotoce (vedi problema in sponda destra Toce all'altezza della fattoria )•la manutenzione ordinaria dei tratti di pista ciclabile esistenti e la posa di adeguata segnaletica lungo tutto il tracciato.Questa lunga premessa per annunciarvi che l’Associazione FIAB VCO BICINCITTA’, insieme ad alcune altre realtà associative dedicate all’uso della bicicletta, intendono riprendere una campagna tesa a1.sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità sostenibile;2.chiedere alle Amministrazioni locali di intraprendere ogni iniziativa utile al completamento di una rete di percorsi ciclopedonali che possa garantire un minimo essenziale di collegamenti non solo in un'ottica turistica ma anche finalizzata alla mobilità urbana intermodale.Essa sfocerà in una ciclo-traversata TOCE BIKE – Un fiume da pedalare - domenica 2 ottobre 2022, lungo il tracciato Domodossola-Fondotoce che dovrebbe diventare un percorso ciclopedonale attrezzato, attualmente fruibile per pochi tratti di pista non collegata, al fine di rendere visibile l’attuale condizione della rete ciclabile provinciale.La richiesta che Vi facciamo è la seguente:•Aggiornamento e attuazione progressiva del “Piano Provinciale della Mobilità ciclabile” e delle ulteriori opere previste sul territorio con un'ottica di sviluppo di rete.•Redazione di un Piano provinciale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli attuali percorsi ciclopedonali urbani ed extra-urbani, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale.•Costituzione di un tavolo tecnico tra tutti i comuni lungo il fiume Toce per coordinare e concertare la realizzazione dei collegamenti delle piste ciclabili.•Fattibilità, progettazione e realizzazione di un tracciato ciclabile a costi contenuti tra Omegna, Gravellona Toce, Baveno e Verbania.Desidereremmo consegnare questa missiva a tutti i Comuni potenzialmente interessati a implementare la propria rete di percorsi ciclo-pedonali.Pertanto invitiamo tutti gli amministratori locali a pedalare con noi, anche solo per una parte del tracciato. In alternativa chiediamo almento la disponibilità a un breve incontro per un saluto ai partecipanti.In occasione di TOCE BIKE transiteremo dai seguenti Comuni, sostando per alcuni minuti presso I luoghi indicate di seguito (orario indicativo):➢Domodossola (piazza Mercato) ore 9:30➢Villadossola, Collina dell Sport, ore 10:15➢Pallanzeno, ciclabile presso Campo Sportivo, ore..10:40➢Piedimulera, piazza Morandini, ore 10,55➢Pieve Vergonte, resti di vecchie mura medievali, ore 11:10➢Vogogna, di fornte alla Chiesa Parrocchiale, ore 11:25➢Premosello Chiovenda, ingress Oasi Naturale di Bosco Tenso, ore 11,55➢Ornavasso, zona Campo Sportivo, prima della Passerella per Candoglia, ore 12,55➢Mergozzo, piazza Vittorio Veneto, ore 13,15➢Verbania Fondotoce, Casa della Resistenza, ore 15,15Questa iniziativa sarà la prima di una serie che vedrà impegnate anche altre Associazioni con cui abbiamo condiviso varie azioni nel recente passato.Nel dichiarare sin da ora la nostra piena collaborazione nell’eventualità che si accolgano le nostre richieste o anche parte di esse, inviamo i migliori saluti.