Mostra “Suoni e segni di Vaia"

Il progetto è a cura di METS-Museo Etnografico Trentino San Michele, in collaborazione con Associazione Musei d’Ossola, nato da un’idea dell’architetto Claudio Lucchin di Bolzano.La mostra è un approfondimento sensoriale e visivo della tempesta Vaia che, a fine ottobre 2018, ha coinvolto una vastissima area alpina in Italia, Svizzera, Austria e Slovenia. Nel nostro Paese è stata colpita in modo particolare l’area delle Dolomiti UNESCO, tra Trentino Alto-Adige, Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Raffiche di vento dai 100 ai 200 km orari e forti piogge hanno provocato la caduta di milioni di alberi: decine di migliaia di ettari di foreste alpine di conifere sono state devastate. Si parla di circa 41 mila ettari di boschi rasi al suolo, oltre 16 milioni di alberi sradicati e 8,6 milioni di metri cubi di legno abbattuti in pochi minuti dalle violente raffiche di vento. Un disastro naturale che ha reso evidente l’impatto dei cambiamenti climatici: eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti e intensi, legati all’aumento delle temperature e all’indebolimento degli ormai fragili equilibri ambientali.La mostra vuole ripercorrere non solo, con oggettività, quanto successo, simbolo tangibile di come la crisi climatica possa trasformare in poche ore paesaggi millenari, ma anche la dimensione, il senso e l’impatto emotivo di questo evento atmosferico. Un percorso verso la consapevolezza di come stiamo modificando e distruggendo il pianeta: le conseguenze sono vicinissime a noi, bisogna saperle guardare e capire.Un racconto del disastro naturale attraverso suoni, rumori e immagini. La mostra si sviluppa in tre momenti: un’esperienza sensoriale sonora creata da Elisa Pisetta e Cristian Posta, un percorso completamente al buio che pone ogni visitatore a confronto con la natura – di leopardiana memoria – madre e matrigna, anche con sollecitazioni tattili e olfattive; gli scatti del fotografo Roberto Besana che illustrano i momenti prima della tempesta, i danni e l’oggi dopo il suo passaggio; infine il video “L’indicibile linguaggio della natura” a cura di Davide Grecchi e Roberto Besana, su testo di Mimmo Sorrentino, che ci invita a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente.Due artisti, l’italiana Donatella Mora e il francese Joseph Lombardi, creano due percorsi paralleli, un ulteriore approfondimento sul rapporto uomo-natura, un unicum per l’esposizione di Domodossola.“Siamo natura” di Donatella Mora, biblioteca del Collegio Rosmini – le opere dialogano con i volumi e gli ambienti storici. Una ricerca che si concentra sull’interconnessione umana con l’ambiente, attraverso immagini simboliche, poetiche e visionarie.“L’apocalisse degli animali” di Joseph Lombardi, saletta liberty – gli animali si perdono e si ritrovano tra favola e racconto. Trasportano in mondi onirici che affrontano, con ironia e profondità, grandi temi di attualità su cui è necessario aprire occhi e orecchie.Accompagna l’esposizione un ricco calendario di eventi che approfondiscono i temi legati all’ambiente, alla crisi climatica e alle prospettive di cambiamento per i territori montani e non solo.Giovedì 6 novembre - convegno Montagne che cambiano. Natura e parchi alla prova del clima, a cura di CIPRA e Federparchi, in collaborazione con Aree Protette dell’Ossola. L’incontro è dedicato al ruolo delle aree protette e delle montagne di fronte alle sfide del cambiamento climatico.Venerdì 7 novembre - presentazione del volume Inverno liquido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa di Maurizio Dematteis. Il libro racconta, attraverso un reportage nelle Alpi e negli Appennini, il declino dello sci di massa e le possibili strade di riconversione dei territori montani.Venerdì 14 novembre - conversazione Decrescita felice. Una soluzione per frenare il riscaldamento globale? con Maurizio Pallante, fondatore del Movimento per la Decrescita Felice, collaboratore di Caterpillar e membro del comitato scientifico di M’illumino di meno. Un momento di confronto per riflettere su modelli economici e sociali alternativi e sostenibili.Venerdì 21 novembre - presentazione dei volumi La vita segreta delle api e Un mondo senza api di Marco Valsesia. Il giovane apicoltore piemontese racconta l’importanza delle api per l’equilibrio del pianeta e per il futuro dell’uomo, portando al pubblico la sua esperienza e la sua passione.La mostra e gli eventi sono possibili grazie al progetto Interreg Italia-Svizzera “BlitzArt SensibilizzArte – l’arte come strumento di sensibilizzazione” di cui Associazione Musei d’Ossola è capofila con la partecipazione di Fondazione Canova, Ente Aree Protette dell’Ossola e Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con Comune di Naters e World Nature Forum, Base Camp del patrimonio mondiale dell’UNESCO “Swiss Alps Jungfrau-Aletsch”. Nei tre anni di programmazione del progetto Interreg vengono affrontate alcune delle problematiche e criticità dello spazio alpino: i cambiamenti climatici sulle Alpi (quest’anno), la conservazione e il riuso del patrimonio architettonico tradizionale (il prossimo), le buone pratiche di turismo consapevole (2027).Per informazioni e per seguire tutte le attività, gli eventi e le iniziative di BlitzArt SensibilizzArte:amossola.it | amossola2015@gmail.comIG Associazione Musei d’OssolaFB Associazione Musei d’Ossola | BlitzArt---SUONI E SEGNI DI VAIA. LA TEMPESTA RACCONTATA DAI SUONI, VIDEO E FOTOGRAFIEdal 18 ottobre 2024 al 23 novembreCollegio Mellerio Rosmini, Via Rosmini 24, Domodossola (VB)ingresso libero | amossola.itaperture | sabato e domenica 10-12.30 | 15.30-18.30visite guidate su prenotazione | scuole solo su prenotazione il lunedì e il venerdì, con disponibilità a concordare altri giorni amossola2015@gmail.comEVENTI E PRESENTAZIONIGiovedì 6 novembre | 10.00 - 16.30 | CONVEGNOMontagne che cambiano. Natura e parchi alla prova del climaa cura di CIPRA e Federparchi, in collaborazione con Aree Protette dell’Ossolapresso la sala conferenze del Collegio Mellerio Rosmini, Via Rosmini 24, DomodossolaIscrizione obbligatoria via email: italia@cipra.orgVenerdì 7 novembre | 17.30 | PRESENTAZIONE CON AUTOREpresentazione del volume Inverno liquido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa di Maurizio Dematteisin collaborazione con Biblioteca Civica Contini di Domodossola e Libreria Grossipresso Biblioteca Civica Contini, Via Rosmini 20, DomodossolaVenerdì 14 novembre | 17.30 | CONVERSAZIONE APERTADecrescita felice. Una soluzione per frenare il riscaldamento globale?conversazione con Maurizio Pallantein collaborazione con Biblioteca Civica Contini di Domodossola e Libreria Grossipresso Biblioteca Civica Contini, Via Rosmini 20, DomodossolaVenerdì 21 novembre | 21.00 | PRESENTAZIONE CON AUTOREpresentazione dei volumi La Vita segreta delle Api e Un mondo senza api di Marco Valsesiain collaborazione con Biblioteca Civica Contini di Domodossola e Libreria Grossipresso Biblioteca Civica Contini, Via Rosmini 20, DomodossolaUfficio stampa: Paola Fornara (BlitzArt) | 346 3002931 | paola.fornara@gmail.com