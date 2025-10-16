Nell'occasione in collaborazione con il Museo del Paesaggio di Verbania la proposta di un Viaggio tra i giardini più belli d'Italia negli scatti di Dario Fusaro, mostra fotografica a cura di Guido Curto dedicata a uno dei più importanti fotografi italiani di giardini, recentemente scomparso, la cui attività ha saputo raccontare la bellezza mutevole del verde, in equilibrio tra natura e progetto umana. L'allestimento è ospitato nelle sale al primo piano di Villa Giulia, il taglio del nastro è in programma venerdì 17 ottobre alle ore 18. La mostra sarà visitabile fino a domenica 2 novembre con ingresso libero.



"Dario Fusaro è il più grande fotografo italiano dei giardini, insieme abbiamo lavorato a volumi sulle Residenze Reali Sabaude e sui giardini della Reggia di Venaria, in quelle occasioni ho avuto modo di apprezzare la sua grande professionalità – spiega Guido Curto - . Da qui l'idea, dopo la sua scomparsa, di rendergli omaggio a Verbania, luogo perfetto per accogliere questo evento con i suoi prestigiosi giardini e con la presenza del Museo del Paesaggio. I giardini per me sono opere d'arte – conclude Curto – e Fusaro crea con le sue foto opere d'arte. Abbiamo portato sul Lago Maggiore opere emblematiche dei più bei giardini d'Italia".



Il progetto espositivo raccoglie 30 fotografie, realizzate in 25 giardini sparsi su tutto il territorio nazionale. Gli scatti seguono un itinerario geografico da Nord a Sud, dal Lago Maggiore con l'Isola Bella e il Parco di Villa Taranto alla Sicilia, passando per la Liguria e il Lago di Como. Opere selezionate per rappresentare la varietà e la ricchezza del paesaggio italiano, della storia botanica e dell’arte del giardino.



La luce, elemento cardine della visione fotografica di Dario Fusaro, accompagna il visitatore come filo conduttore della narrazione, restituendo atmosfere, stagioni e suggestioni diverse, in un equilibrio continuo tra natura e sguardo.



Viaggio tra i giardini più belli d'Italia negli scatti di Dario Fusaro a cura di Guido Curto 17 ottobre 2025- 2 novembre 2025

Villa Giulia, Corso Zanitello n.10, Verbania

Orari: 18-19 ottobre : 10.00 -18.00; 24-25-26 ottobre: 15.00 -18.00; 1-2 novembre: 10.00 -18.00

Ingresso libero



Dario Fusaro (1955–2025) è stato tra i più importanti fotografi italiani di giardini e paesaggio. In oltre vent’anni di attività, ha collaborato con architetti del paesaggio, editori, riviste internazionali e istituzioni culturali. Il suo archivio iconografico rappresenta una delle testimonianze più ampie e raffinate dedicate al giardino italiano contemporaneo e storico. Ha lavorato a lungo con figure di rilievo come Paolo Pejrone, e più recentemente con Fernando Caruncho, ha firmato numerosi volumi fotografici di riferimento. Il suo stile si distingue per la capacità di cogliere l’atmosfera, la luce naturale e il senso del tempo nei luoghi che ritraeva. Le sue fotografie non si limitano a descrivere, ma suggeriscono, evocano, narrano. Con la sua opera Fusaro ha lasciato una traccia riconoscibile e duratura nella fotografia di giardini.



Guido Curto nasce l'8 maggio 1955 a Torino, dove vive e lavora. Laureatosi in Lettere e Filosofia, con indirizzo Archeologia e Storia dell'Arte presso l'Università di Torino, ha scritto per diverse testate giornalistiche e riviste specializzate ed è stato a lungo professore di storia dell'arte presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, dove è stato anche direttore dal 2005 al 2011. Dal 2016 al 2019 è stato Direttore del Museo civico d’arte antica di Palazzo Madama a Torino e dal 2019 al 2024 Direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e della Reggia di Venaria. In passato è stato anche membro del CdA del Museo Egizio di Torino e del Centro di Conservazione e Restauro della Venaria Reale; attualmente fa parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT, dal 2020 è membro del Comitato Scientifico del Museo del Paesaggio di Verbania.