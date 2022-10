Situazione epidemiologica (03/10/2022) da Regione Piemonte

368 oggi (a 2 la prima dose, a 8 la seconda, a 24 la terza, a 334 la quarta).

Dall'inizio della campagna inoculate 10.346.897 dosi, di cui 3.342.117 come seconde, 2.947.487 come terze, 451.704 come quarte. Le dosi somministrate di vaccino bivalente sono 12.598, quelle di Novavax 3.781



Situazione epidemiologica

Positivi/tamponi: 20,0%

Tamponi: 13.787 (di cui 13.439 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 387 (+15 rispetto a ieri); 5,7%

Ricoveri Terapia Intensiva: 4 (+1 rispetto a ieri); 0,6%

Decessi: 2