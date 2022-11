Nuovi posteggi alternativi per le soste a Pallanza

Con la partenza del cantiere presso piazza Garibaldi a Verbania, le aree di sosta alternative individuate tenendo conto che, in questa prima fase, si possono utilizzare anche i parcheggi a lato del Municipio. I nuovi parcheggi interessano la zona del lungolago vicino alla piazza in largo Tonolli, già presenti, e tra poco in via Vittorio Veneto con quasi 130 posti auto individuati e, in aggiunta, in zona Castagnola.Inoltre le nuove aree blu in via Manzoni e Albertazzi (che sostituiranno quelle eliminate dal lungo lago per facilitare l'accesso turistico e alle attività commerciali) ancora non sono in funzione e quindi sono libere per il parcheggio sino a settimana prossima.