Week End complicato per Altiora, con tre sconfitte su quattro partite giocate

La squadra di Matteo Azzini rivela tutti i pregi e i difetti di una formazione talentuosa ma inesperta, capace di grandi giocate e di ingenuità incredibili. Il primo set parte benissimo, Altiora parte concentrata, con una fase muro-difesa molto efficace e turni al servizio sempre redditizi. Lasalliano prova a reagire e si porta a -2 sul 15-17 , ma Altiora non perde concentrazione e, grazie a un bel turno di Grigioni in battuta, chiude 25-19.



La serata sembra delle migliori, il pubblico, sempre numeroso, sostiene la squadra, ma la partenza del secondo set è disastrosa. Tre errori al servizio e due in ricezione di Altiora nei primi sei punti realizzati da Lasalliano, i torinesi prendono fiducia anche se Altiora tiene fino al diciassettesimo punto, poi si arrende . 25 a 18 per gli ospiti. Il terzo set ha davvero poca storia, i torinesi giganteggiano in attacco, trovando traiettorie e altezze impressionanti, Altiora non riesce a venirne a capo e chiude a 16 punti. Coach Azzini prova a cambiare gli equilibri dando fiducia ai giovani, Matessich per Bonfantini , Berteletti per Alberti e nel corso del set il doppio cambio palleggio-opposto con Russo Alesi e Merzagora . La mossa sembra avere successo perché Altiora ritrova entusiasmo e equilibrio, con un Grigioni davvero straripante, e si arriva al 23-20 per i verbanesi. Qui subentra l’inesperienza che porta i locali a subire un break di 5 punti, e perdere il set 23 a 25.



Matteo Azzini analizza la partita : “ Una sconfitta che non ci fa bene, la prima in casa di fronte a un pubblico sempre numeroso. Lasalliano è un’ottima squadra, capace di battere la capolista Biella, e noi ce la siamo giocata fino in fondo. Peccato per quei break subiti in maniera inspiegabile, 10 a 1 nel secondo set e 5 a 0 nel quarto. La nostra squadra è davvero giovane, sia come età che come esperienza, con più del 70% del roster al primo o secondo anno nella categoria. Il lavoro va sviluppato sul medio lungo termine perché le potenzialità ci sono e arriveremo ad esprimerle con continuità “



ALTIORA CAMPING ISOLINO – LASALLIANO 1-3 (25-19 18-25, 16-25, 23-25)



Le altre partite confermano i valori finora espressi dalle squadre, con Arona, Chieri e Biella vittoriose che allungano il passo. Nel prossimo turno Altiora è attesa dalla capolista Biella , mentre il big match di giornata è certamente Arona-Lasalliano.



Nel campionato giovanile Under 15 la formazione di Marco Miani perde 3 a 2 a Domodossola. A parte un passaggio a vuoto nel secondo set, i parziali testimoniano di una partita combattuta fino in fondo. Domodossola supera così Altiora in classifica e si porta al primo posto. La Under 17 Fiori Bianchi Altiora perde in casa contro Novi Ligure, vincendo il primo set ma cedendo poi gli altri 3 alla formazione del basso Piemonte. Pavic sembra dominare il girone con 12 punti in 4 gare.



DOMODOSSOLA –ALTIORA UNDER 15 3-2 (23-25, 25-13, 25-20, 25-27, 15-12)



ALTIORA UNDER 17- NOVI 1-3 ( 25-19, 17-25 15-25, 24-26)



Bella vittoria per la Prima Divisione Altiora contro la formazione di Suno . Un 3 a 0 che regala i primi 3 punti ai verbanesi che ospiteranno Giovedì 17 i rivali del San Rocco Novara .



SUNUS LUPI – ALTIORA 1° DIV 0-3 (21-25, 18-25, 20-25)