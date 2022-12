Mostra "Sguardi II"

Il progetto espositivo "Sguardi II" approda a Palazzo Parasi, nella Città di Cannobio, dopo essere stato ospite a Milano presso la galleria Lorenzelli Arte e successivamente nei locali di Frankfurter Westend Galerie di Francoforte. "Sguardi II" conclude un percorso propedeutico tra alcune delle proposte più significative nella produzione del Dipartimento di Arti Visive dell'Accademia di Belle Arti di Brera. L'intento è quello di valorizzare e promuovere, in un circuito professionale e internazionale, le ricerche di giovani Artisti ancora in formazione, caratterizzate da un alto grado di maturità espressiva, nel più ampio quadro dei diversi sistemi linguistici che la cultura dell'arte oggi esprime.



L'esposizione collettiva é curata dai docenti Marco Casentini e Dany Vescovi e vede la partecipazione di 38 artisti e 21 giovani curatori, studenti in formazione all'interno del Biennio di Visual Cultures e Pratiche Curatoriali, della Scuola di Comunicazione e Didattica dell'Arte e della Scuola di Pittura. Ilaria Mariotti ha curato l'elaborazione delle schede critiche raccolte nel catalogo. Ogni artista presenta più opere, pertanto è visibile una discontinuità nella varietà dei materiali esposti, costituendo una ricognizione delle ricerche personali sviluppate nel tempo attraverso i diversi linguaggi espressivi dell'arte: dai processi tradizionali della pittura alla video arte, dalla fotografia all'installazione.



Palazzo Parasi e l'Accademia di Brera mettono in atto in questo modo una virtuosa rete di relazioni tra pubblico e privato, ponendo al centro del progetto gli studenti e le loro opere, prolungando il periodo espositivo in uno spazio dalla consolidata tradizione espositiva di qualità.



Progetto di: Accademia di Belle Arti di Brera



A Cura di: Marco Casentini e Dany Vescovi



Spazio espositivo: Palazzo Parasi, via Giovanola Cannobio (VB) Lago Maggiore



Accessibile ai diversamente abili solo al 1^ piano



Inaugurazione: venerdì 2 dicembre, ore 10:30



presso il Nuovo Teatro di Cannobio, Viale Vittorio Veneto, 4



L’inaugurazione avverrà alla presenza di alcuni studenti dell’Accademia di belle Arti di Brera di Milano, i quali dialogheranno con una rappresentanza di giovani del nostro territorio, che si stanno affacciando con interesse allo studio dell’arte.



Periodo: da venerdì 2 dicembre 2022 - domenica 8 gennaio 2023



25/12/2022, 1/1/2023 e 6/1/2023 chiuso



Orari di apertura: venerdì 10:00/12:00- sabato ore 10:00/12:00-16:00/18:00



domenica 10:00/12:00;