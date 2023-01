Iscrizioni anno scolastico 2023-2024

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono accedere al sito Ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline/



Su disposizione del Ministero dell’Istruzione e del merito, le iscrizioni scolastiche dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio della scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado statali e per il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà e dai Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Piemonte.



Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono accedere al sito ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di abilitazione è disponibile a partire dal 19 dicembre 2022.



Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alle scuole dell'infanzia che dovranno essere effettuate a domanda presso l'istituzione scolastica prescelta utilizzando la modulistica cartacea reperibile presso gli uffici delle segreterie scolastiche.



Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto alle famiglie prive di strumenti informatici.

A chi si rivolge

Iscrizioni alle sezioni delle scuole infanzia:

i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023 (nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020)

i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024 (nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2021).

Iscrizioni alle prime classi delle scuole primarie:

i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023 (nati dal 1°gennaio al 31 dicembre 2017);

i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024 (nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2018).

Iscrizioni alle prime classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado:

gli studenti che frequenteranno le classi iniziali dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.

Iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale:

gli studenti che frequenteranno il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà e dai Centri di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Piemonte.



Chi può fare domanda

La domanda può essere presentata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) dei bambini o degli studenti.

Accedere al servizio

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono accedere al sito Ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di abilitazione è disponibile a partire dal 19 dicembre 2022.

