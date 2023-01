"Facciamo Scienza"

La giornata di venerdì 20 gennaio è dedicata agli incontri organizzati con l’Associazione She is a scientist di Bologna e che riguardano la scienza e le questioni di genere. La ricerca e il modo di raccontare della scienza sono condizionati dal genere? Ovvero, quali sono gli stereotipi e gli inganni comunicativi più frequenti quando si parla di scienza? Ad esempio, cosa nasconde un titolo di giornale come “mamma e nuotatrice: chi è Andrea Ghez Premio Nobel per la Fisica”?L’appuntamento, con quiz e letture, è alle 18.00 con Nicole Ticchi e Federica La Russa (è previsto anche un incontro rivolto alle scuole alla mattina, da prenotare telefonando al 0323 401510).Gli appuntamenti proseguono per le intere giornate di sabato 21 e domenica 22 gennaio: alle 10.30 di sabato Sabrina Rondinelli, autrice del libro “Bambini perfetti”, dialoga con Daniele Giandolini, esperto di letteratura per ragazzi e ragazze. L’incontro è rivolto a bambini e bambine fino ai 10 anni. Segue Fantastiche invenzioni, laboratorio di costruzione e storytelling digitale con i Kit Lego Education, in due turni su prenotazione (alle 15.30 e alle 16.45).Ancora sabato 21 gennaio alle 16.30 ci sarà l’incontro con l’autore Lorenzo Pregliasco, che ha appena pubblicato il libro “Benedetti sondaggi. Leggere i dati, per capire il presente”, in dialogo con Giovanni Mari, insegnante dell’Istituto Cobianchi di Verbania.Domenica 22 gennaio è in programma Il gioco dell’Ape, laboratorio di coding e costruzione con Kit Lego Education dedicato a famiglie e gruppi con bambini e bambine dai 6 agli 8 anni, in due turni su prenotazione (alle 15.30 e alle 16.45). Per il pubblico degli adulti è invece previsto alle 16.30 l’incontro intitolato In alto mare, con il dialogo fra l’autore Danilo Zagaria e Michela Rogora, ricercatrice dell’istituto CNR di Verbania.L’incontro è dedicato al tema dell’inquinamento delle acque e prende spunto da un fatto avvenuto il 10 gennaio 1992, quando la nave portacontainer Ever Laurel fu colpita da una tempesta mentre attraversava l’oceano Pacifico. Questa, inclinandosi su un fianco, perse parte del carico, fra cui 7200 confezioni di Friendly Floatees, piccoli animaletti di plastica colorata venduti per fare compagnia ai bambini durante il bagnetto. Progettati per galleggiare, iniziarono a viaggiare per decine di migliaia di chilometri, venendo ritrovati in ogni angolo del globo.L’ultimo appuntamento, alle ore 18.00, è dedicato alla scoperta del Metaverso, con la presenza di Simone Arcagni, professore universitario, giornalista e scrittore specializzato in cultura digitale.Durante tutti e tre i giorni è poi attivo l’angolo morbido per bambini e bambine fra 0 e 6 anni con i Lego Duplo.Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e è consigliata la prenotazione sul sito del Sistema Bibliotecario www.bibliotecheVco.it.Facciamo Scienza è realizzato grazie alla collaborazione con Fondazione Esperienza di Cultura Metropolitana, Biblioteca Civica Multimediale Archimede, Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese e She is a scientist APS.Facciamo Scienza è parte del progetto “Come non te l’aspetti. La biblioteca e la città”, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo.