Al via i lavori a Villa Giulia

Sono iniziati in questi, giorni, con la cantierizzazione dell’area, i lavori di recupero, riqualificazione ed efficientamento energetico degli spazi interni ed esterni della darsena appartenente al complesso di Villa Giulia, in corso Zanitello a Pallanza Verbania.“L'obiettivo generale – segnala il sindaco Silvia Marchionini - dell’intervento, che ha un costo di 600 mila euro è la riqualificazione dei locali interni della darsena e della terrazza superiore dell’edificio, al fine di migliorarne le condizioni di comfort termico interno, la fruibilità e l’accessibilità dei suoi spazi, nonché di consentire in futuro il recupero dell'originale percorso pedonale di uscita dalla darsena all'interno delle grotte artificiali presenti nel giardino in adiacenza alla struttura.L’intervento, con finalità turistiche, fa parte dei fondi arrivati a Verbania (ben venti milioni di euro) grazie ai progetti presentati dall’Amministrazione con il bando di Rigenerazione Urbana finanziato con i fondi europei del PNRR. Un investimento fondamentale per il futuro della nostra città.Su Pallanza ricordo che, sempre con questi fondi europei, stiamo riqualificando piazza Garibaldi ed inoltre, per il rilancio complessivo dell’area, abbiamo dato al via (con fondi comunali) alla fase finale per dare il via alla realizzazione del nuovo parcheggio multipiano in via Crocetta (che si aggiungerà ai parcheggi realizzati in v.le Tonolli e in via Vittorio Veneto, per compensare quelli in meno della piazza), con un saldo complessivo che sarà ampiamente positivo per Pallanza.Un progetto di rilancio complessivo del lungo lago dunque per continuare a farla più bella e attrattiva, come i dati record delle 970 mila presenze turistiche a Verbania nel 2022 dimostrano".Silvia MarchioniniSindaco di Verbania