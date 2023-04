Martedì 25 aprile, alle ore 16, si inaugura alla Casa della Resistenza di Verbania la mostra Passaggi di speranza. Storie di frontiera tra contrabbandieri, passatori, partigiani e fuggiaschi, con una tavola rotonda cui parteciperanno storici italiani e svizzeri.Attraverso testi, fotografie, documenti inediti, reperti storici e testimonianze video, l’allestimento si soffermerà sulle complesse vicende dei passaggi di frontiera tra Ossola, Verbano e Svizzera durante il regime fascista e l’occupazione tedesca. Al centro della ricostruzione storica vi saranno le vicende di perseguitati politici e razziali, fuggiaschi, ex prigionieri alleati, disertori, renitenti, che in migliaia giunsero lungo la frontiera, protetti dalle popolazioni locali e accompagnati oltreconfine da partigiani, contrabbandieri e passatori.Valichi alpini da secoli battuti da spalloni e finanzieri, si tramutarono nei venti mesi dell’occupazione tedesca in un vero e proprio magnete per esseri umani in fuga provenienti da ogni parte d’Italia. Quello stesso confine divenne nucleo catalizzatore di idee e di esperimenti democratici, tra scambi e passaggi clandestini, interessi, salvataggi, respingimenti, avventure rocambolesche e tragedie.Parteciperanno alla tavola rotonda inaugurale gli storici e ricercatori Francesco Scomazzon (Istituto di storia contemporanea “P.A. Perretta” di Como), Marino Viganò (Antenna ticinese dei Verbanisti, CH), Adriano Bazzocco (ricercatore indipendente, CH), Raphael Rues (Università di Leicester, UK- Insubrica Historica, CH).La mostra, realizzata con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte-Comitato Resistenza e Costituzione e con il patrocinio della Città di Verbania, Provincia del VCO, ANPI e Museo dello Spallone di Masera, sarà liberamente visitabile dal 25 aprile all’11 agosto 2023 negli orari di apertura della Casa della Resistenza (via Turati 9, Verbania Fondotoce, VB).Ingresso gratuito.