Chiadó dell'Istituto Maggia, Campionato Italiano Barman

È Andrea Chiadó dell'IIS E. Maggia di Stresa, istituto che per il secondo anno consecutivo si aggiudica il trofeo più ambito, infatti in 23 anni dall’inizio di questa competizione è la prima volta che un istituto riesce a piazzare un suo studente in finale, come avvenuto nel 2022 con Andrea Moretto studente del medesimo istituto, e vincere questo ambito trofeo.Andrea studente originario del Piemonte è riuscito infatti a portarsi a casa l'edizione 2023 sbaragliando i propri coetanei in una gara unica, ricca di emozioni e ad altissimo coefficiente tecnico.Il Campionato Italiano Barman riservato alle Scuole Alberghiere Italiane, è organizzato da F.I.B. Federazione Italiana Barman, associazione fondata nel 2001 proprio a Viareggio..27 le scuole presenti in rappresentanza di tutti gli Istituti Alberghieri, provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, con oltre 120 partecipanti.Tre le categorie: Concorso Classico, il più selettivo, il Flair il più spettacolare e la categoria Specialmente gara riservata a studenti con diversa abilità e unico concorso Italiano riservato a questi giovani davvero speciali, che durante la 2 giorni di gare hanno saputo regalare tante emozioni. Inoltre un premio a squadre per la scuola con il più alto punteggio ottenuto nel “Premio Maro’ Lo Iacono “.Questi i numeri del CIB il campionato Italiano per aspiranti barman che è di fatto un vero e proprio festival delle scuole alberghiere con l' obiettivo di promuovere l'inclusione favorendo rapporti tra pari e promuovendo il bere consapevole.Andrea Rebichini dell'ISS “A.Einstein-A.Nebbia” di Loreto si è aggiudicato la categoria Specialmente, mentre Edoardo Muzzin del Gae Aulenti di Biella il flair mentre a portarsi a casa il premio a squadre Marò Lo Iacono è stato l'istituto Marchitelli di Villa Santa Maria a Chieti."Sono stati due giorni impegnativi ma anche molto gratificanti – commenta Tommaso Losavio, portavoce di F.I.B - vedere così tanti giovani uniti dalla passione per i cocktails sfidarsi ma anche collaborare ci ripaga di tutti gli sforzi organizzativi. A tutti i partecipanti grazie e grazie alle scuole che hanno voluto prendere parte all'evento."“FIB si conferma con i suoi progetti sul bere consapevole e l'inclusione e con l'attenzione alle scuole alberghiere Italiane un punto di riferimento nel settore - commenta il presidente Paolo Mascarucci – e questi ragazzi sono un bellissimo segnale per il futuro”.“I progetti sono tanti e la passione per questa professione ci spinge sempre oltre – commenta il segretario nazionale FIB Federico Salvetti – grazie a tutti i nostri partner a partire da SpecialMente Barman e Barman&Friends, media partner della manifestazione, per il fondamentale sostegno”.