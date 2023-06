È infatti necessario assicurare un adeguato incremento delle donazioni a beneficio dei malati in attesa di trapianto, iscrivendosi al Registro italiano dei donatori IBMDR, e per questo serve implementare nuove strategie di reclutamento: il festival è una di queste, poiché consente di raggiungere il target dei più giovani, e ad esso si affianca l’attivazione anche in Piemonte di “Match at Home”, il programma di digitalizzazione promosso dal Ministero della Salute e da tutta la rete della donazione del Servizio sanitario nazionale, che consente di procedere più rapidamente all’iscrizione, attivandola da casa propria.



È tutto pronto per Coachellula 2023, il festival delle band emergenti che unisce musica e sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali emopoietiche: si svolgerà sabato 10 giugno, a partire dalle 16.00, nell’area feste di Trontano (Verbano-Cusio-Ossola), organizzato dall’Associazione D.O.M.O. Donatori Ossolani Midollo Osseo (che fa parte della Federazione Italiana Adoces) in collaborazione con la Proloco di Trontano e il sostegno del Centro Servizi per il Territorio Novara e Verbania.



Il programma. L’evento, inaugurato nel 2019, si ispira al celebre festival californiano Coachellula e introduce l’obiettivo di informare e sensibilizzare i più giovani sul tema della donazione di cellule staminali emopoietiche (di cui sono sorgenti il sangue periferico, il sangue cordonale e il midollo): quest’anno torna dopo la sospensione dovuta alla pandemia con la seconda edizione. Sono coinvolte sette band del territorio, tutte composte da ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni, che nelle precedenti settimane hanno creato dei video promozionali che richiamano il tema della donazione, diffusi attraverso i social dell’associazione. I gruppi (Why Not, Roadlights, Periscopy, Yellow Fish, The Others, Low Town e Saint Never) inizieranno ad esibirsi alle 17.00 e dopo i primi cinque il programma prevede la proiezione della finale della Uefa Champions League sul maxischermo; al termine della partita suoneranno le ultime due band e a seguire dj set fino alle 4 del mattino (servizio di ristoro e bevande durante evento; servizio navetta offerto dall'associazione).



Coachellula sarà presentato da Andrea Lavalle, giornalista e collaboratore de La Repubblica di Torino, che ricorderà l'importanza della donazione e introdurrà anche un importante momento in ricordo di un donatore effettivo di D.O.M.O., Riccardo Di Lonardo, scomparso nel 2021.



La finalità. L’idea di creare un festival musicale, ispirato all’atmosfera di festa e condivisione del Coachella di Indio, è nata dall’esigenza di reclutare giovani donatori di cellule staminali emopoietiche, la cui disponibilità può tradursi nella possibilità di guarigione ai fini di trapianto per i pazienti adulti e pediatrici affetti da gravi malattie del sangue quali le leucemie, la aplasia midollare le emoglobinopatie e alcune malattie genetiche.



In relazione al progressivo aumento dei trapianti di cellule staminali emopoietiche, occorre assicurare un adeguato incremento delle donazioni a beneficio dei malati in attesa di trapianto: per questo si rende necessario attivare nuove strategie di reclutamento di donatori di cellule staminali emopoietiche iscritti al Registro Italiano Donatori IBMDR e di donazioni del sangue cordonale. Importante è anche informare i più giovani sul fatto che oggi la donazione sia una procedura molto più semplice che in passato: nel 90% dei casi, infatti, avviene con un prelievo di sangue (solo nel 10% dei casi si ricorre al midollo).



Match at Home anche in Piemonte. Accanto alla modalità tradizionale di iscrizione, che prevede la registrazione sulla piattaforma Adocesfed.it, collegata al Registro italiano donatori IBMDR, e la tipizzazione recandosi al Centro trasfusionale più vicino, oggi è attivo anche in Piemonte “Match at Home” (consultazione e adesione su Adocesfed.it), il programma di digitalizzazione promosso dal Ministero della Salute e da tutta la rete della donazione del Servizio sanitario nazionale, che consente di procedere più rapidamente all’iscrizione, attivandola da casa propria.

Dopo la registrazione online al Registro, l’adesione a “Match at Home” consente di ricevere direttamente a casa il kit per la raccolta del campione salivare; successivamente basta seguire alcune semplici indicazioni, etichettare la busta e consegnarla al punto di raccolta più vicino (tra questi vi sono anche le farmacie). Per aderire è necessario rispettare i requisiti richiesti per tutti i donatori di cellule staminali emopoietiche: un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, buone condizioni generali di salute e un peso superiore ai 50 chilogrammi.



Oltre a “Match at Home”, sulla piattaforma Adocesfed.it è possibile conoscere e aderire anche agli altri progetti sviluppati dalla Federazione Italiana Adoces, come Bimbo dona papà dona", che invita i padri con meno di 36 anni che hanno scelto, assieme alle madri, di donare il sangue cordonale del proprio bambino, ad iscriversi come donatori al Registro italiano donatori IBMDR.



La donazione in Val d’Ossola. I donatori iscritti all'Associazione D.O.M.O. Donatori Ossolani Midollo Osseo hanno superato i 1800 e dal 1995 ad oggi 25 sono stati donatori effettivi (hanno donato per un paziente bisognoso di trapianto) nel territorio dell'Ossola.

A livello nazionale, invece, i donatori iscritti al Registro Italiano Donatori IBMDR sono 485.954 e le sacche di sangue cordonale disponibili per il trapianto sono 38.872 (dati IBMDR al 31 marzo 2023), mentre i pazienti in attesa di trapianto da donatore volontario in Italia sono circa 1.700 ogni anno: la possibilità di individuare una compatibilità è 1 su 100.000 donatori.



Info: https://www.domomidolloosseo.it/coachellula-ritorna/