Statale 34: vertice dei sindaci

Vertice ieri dei Sindaci di Cannobbio, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Trarego Viggiona e Verbania con, al centro del confronto, i lavori di messa in sicurezza della Statale 34 del lago Maggiore. Ricordiamo che i cantieri sono gestiti dal Comune di Verbania in accordo con gli altri Comuni, e non dalla Regione Piemonte; una scelta compiuta per velocizzare, per quanto possibile, i tempi d’intervento.



Infatti, partiti un anno e mezzo fa dei venti cantieri già dieci sono terminati (due ad Oggebbio, due a Ghiffa, uno a Cannero, quattro a Cannobio e uno a Verbania), mentre altri quattro termineranno a breve entro l’estate (tre a Cannero e uno a Cannobio), ed i rimanenti in autunno per finire, con il più complicato tecnicamente nella sua realizzazione, a Cannobio, entro la metà del 2024.



I lavori riguardano, principalmente, il consolidamento dei versanti con difese attive e passive a partire dalla posa di reti paramassi, la pulizia e il taglio selettivo di alberi. Un impegno tecnico e di risorse notevole e tempi indubbiamente rapidi per la realizzazione, nel loro complesso, se pur con inevitabili disagi al traffico, anche se limitati vista comunque la portata dei lavori.



Su questo i Sindaci, assieme al dirigente del Comune di Verbania ing. Noemi Comola, hanno verificato su come continuare a ridurre al minimo l’impatto dei lavori, attraverso l’uso dei movieri, di semafori più specifici a tempo, sapendo che la necessità di avere aree di intervento, e il conseguente uso di un senso unico alternato sulla statale, è una necessità per svolgere al meglio e in più in sicurezza i lavori, pur cerando di limitarlo al minimo. Ad esempio, sui lavori in località Formine, si prevede di ridurre il senso unico alternato, ora su tutte le 24 ore, da fine luglio.



L’ultimo intervento in località Carmine Puncetta a Cannobio (da quasi 5 milioni di euro) prevede la realizzazione della galleria paramassi a sbalzo e avrà, in alcuni momenti, un impatto sulla viabilità più incisivo. che verrà in seguito comunicato.



