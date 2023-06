VCO: reddito più basso in Piemonte

VCO è l’unica provincia italiana a far registrare un incremento, seppur lieve, negli acquisti di auto usate (+0,5, per un valore di 61 milioni), mentre scivola al 101° posto nella classifica nazionale dei consumi complessivi per quanto riguarda gli elettrodomestici (14 milioni, +4,9%) e l’information technology (5 milioni, -10,9%).



In Piemonte VCO vanta, ex aequo con Asti, la minore contrazione (-16,2%) negli acquisti di elettronica, mercato che vale 6 milioni di euro, mentre l’incremento del 3,9 (per un valore di 55 milioni) rilevato nel comparto dei mobili la relega in coda alla classifica regionale. Arretra a doppia cifra (-14,5%) il segmento delle auto nuove, che alimenta un mercato da 49 milioni, crescono invece i motoveicoli (+7,7%, per 6 milioni) e la telefonia (+1,3%, per 20 milioni).



Questo quanto rilevato dall’Osservatorio Findomestic.