Baveno: lavori alla scuola Fogazzaro

Sono partiti in questi giorni i lavori per la messa in sicurezza, riqualificazione e potenziamento della palestra scolastica dell’Istituto Comprensivo A. Fogazzaro di via Brera, sede delle primarie e secondarie di primo grado a Baveno.“Un intervento importante per 540 mila euro – segnala il sindaco Alessandro Monti – risultato della nostra partecipazione ad uno dei bandi nazionali finanziati dall’Europa attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.“Siamo stati tra i pochi progetti finanziati in Piemonte e nel VCO – rimarca l’assessore al bilancio Emanuele Vitale – segno del buon lavoro fatto nell’organizzare le priorità e della vincente scelta di investire sempre nelle progettazioni, per un intervento legato alle nuove generazioni, migliorando e aumentando la fruibilità dell’intero plesso scolastico.”“L’ intervento – conclude la Consigliera all’istruzione ed edilizia scolastica Daniela Melfi – ha lo scopo di addivenire al miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso la realizzazione di un cappotto esterno, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di una nuova porta di sicurezza. L’opera di efficientamento dell’impianto di riscaldamento prevede altresì la sostituzione degli attuali aerotermi con nuovi elementi dotati di maggiori performance termiche; il progetto si occuperà anche dell’acustica, con il posizionando pannelli fonoassorbenti e antiurto. È previsto anche il recupero dell’area esterna”.Amministrazione Comunale Baveno