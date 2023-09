Visite guidate tematiche ai Sacri Monti

Natura, storia, spiritualità, arte e cultura in rete per un nuovo turismo slow grazie al progetto “Le Vie dei Sacri Monti. Alla riscoperta di un paesaggio culturale”, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il bando “Territori In Luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”mercoledì 4 ottobreore 15.00 Arrivo giornalisti e sistemazione presso albergo Monterosa, Amenoore 17.00 Incontro presso Hotel San Rocco. Intro e focus sui cammini dell’Alto Piemonteore 19.30 Apericena con i prodotti del territoriogiovedì 5 ottobreore 8.30 Escursione lungo il Grand Tour del Lago d’Orta e Cammino di San Bernardoore 11.00 Imbarco per Pella con escursione a Egroore 12.30 Pranzo presso il Circolo Fantini di Egroore 14.00 Visita alla Croce di Egroore 15.00 Imbarco per isola di San Giulio con visita guidataore 16.30 Arrivo Orta San Giulio. Salita al Sacro Monte di Orta e visita guidata al tramontoore 20.00 Cena conviviale presso ristorante Sacromontevenerdì 5 ottobreore 9.00 Transfer per Varallo (Cammino di San Carlo)ore 10.00 Chiesa Santa Maria delle Grazie e Parete Gaudenziana. Salita al Sacro Monte di Varalloore 11.00 Visita guidata Sacro Monte di Varalloore 13.00 Pranzo presso ristoranteore 15.00 Transfer per Borgosesiaore 15.30 Escursione piedi sul Cammino di San Carlo verso Guardabosoneore 16.30 Visita ai musei di Guardabosoneore 18.30 Transfer per Orta San Giulioore 20.00 Cena convivialesabato 7 ottobreore 9.30 Partenza giornalistiSegnaliamo inoltre che nella mattinata di sabato 7 ottobre si terrà presso il Sacro Monte di Orta ilCorso di Formazione per Giornalisti Comunicare i Sacri Monti: un patrimonio da riscoprire nel ventennale del riconoscimento Unesco promosso da Ordine dei Giornalisti del Piemonte ORG, in collaborazione con Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte.Venerdì 7 ottobre 2023, dalle 10:00 alle 13:00Sala convegni Sacro Monte di Orta, Via al Sacro Monte (senza numero civico), 28016, Orta San Giulio (No)Chiusura iscrizioni 06/10/2023ProgrammaFra i Patrimoni mondiali riconosciuti dall’Unesco ci sono anche i Sacri Monti del Piemonte. Nel ventennale del riconoscimento fra i beni Patrimonio mondiale dell’Umanità, la sfida per i Sacri Monti è quella di saper raccontare la propria ricchezza culturale e paesaggistica, sulla scia di quanto hanno fatto altri siti Unesco come Langhe, Roero e Monferrato. Oggi il pubblico è attratto da esperienze di visita sempre più coinvolgenti, che lo ingaggino prima, durante e dopo la fruizione. Il corso presenta agli operatori dell’informazione le principali tematiche e gli interventi realizzati e in progetto legati alla valorizzazione dei Sacri Monti piemontesi – dalla tutela del patrimonio culturale e spirituale, alla creazione di cammini sempre più apprezzati – e le attività di comunicazione e promozione realizzate verso i media tradizionali e i nuovi media.Al termine del corso sarà possibile effettuare una visita guidata alle cappelle più rappresentative del Sacro Monte di Orta.Intervengono:Francesca Giordano, presidente Ente di Gestione dei Sacri Monti del PiemonteLuca Di Palma, storico dell’arteRoberto Conti, giornalista professionista, responsabile Ufficio Stampa Sacri Monti PiemontePer info SPORTWAY ETSFrancesca Naboni Tel. +39.377.1523573 info@sportway.orgI cammini del Progetto “Le vie dei Sacri Monti”Cammino di San Bernardo delle AlpiUno spettacolare itinerario di 190 km circa, in 9 tappe più varianti, dal Passo del Sempione a Novara. Nato nel 2022 in occasione del millenario della nascita di San Bernardo, percorre l'antica Via Francisca Novarese, sulle tracce del santo nato ad Aosta e sepolto a Novara.Cammino di San Carlo205 Km, in 12 tappe più varianti, da Arona a Viverone, dove affluisce alla via Francigena, con un percorso che attraversa tutto l'Alto Piemonte. Qui passò San Carlo Borromeo a fine XVI sec, durante la costruzione del Sacro Monte di VaralloGrand Tour del Lago d'Orta115 km di cammino intorno al lago più romantico d'Italia, tra montagna, vigneti, boschi, torrenti e borghi dalla storia ultracentenaria. Nato nel 2022, il GTLO regala uno spettacolare viaggio tra panorami e natura incontaminata, storia e tesori artistici del Verbano Cusio Ossola.https://www.grandtourlagodorta.it/Ente di Gestione dei Sacri MontiI nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale sono complessi religiosi di cappelle e altre strutture monumentali eretti fra la fine del XV e l'inizio del XVIII secolo lungo le pendici di alture e punti di interesse paesaggistico, come percorsi devozionali e luoghi di preghiera, in cui sono stati chiamati a operare i migliori artisti della tradizione lombarda tardo-rinascimentale e barocca."Oltre al loro significato simbolico spirituale, offrono uno splendido esempio di integrazione degli elementi architettonici nei paesaggi circostanti, disseminati di colline, foreste e laghi; inoltre racchiudono un notevole patrimonio artistico in forma di scultura e affreschi". Con questa motivazione, nel 2003 l’UNESCO ha iscritto il sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del Patrimonio Mondiale (https://www.sacrimonti.org).L'Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte si occupa della gestione e valorizzazione dei sette complessi piemontesi: Orta, Varallo, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Crea e Belmonte.https://www.sacri-monti.com/Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli d’OssolaAgenzia turistica locale riconosciuta da Regione Piemonte per l'accoglienza, l'informazione e la promozione turistica di Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo e delle Valli dell'Ossola.https://www.distrettolaghi.it/Amici di SantiagoNata nel 2008 da pellegrini provenienti da esperienze diverse, l’associazione ha come fine la promozione della pratica del cammino, la conoscenza e la tutela del territorio. Promuove e organizzata cammini in Italia sulla Via Francigena e in Spagna sulle vie che portano a Santiago di Compostela.https://santiagonovara.comSportway ETSNata nel 2021 Sportway ETS opera nella promozione dello sviluppo culturale, turistico, sociale e naturalistico dei territori in chiave sostenibile e responsabile, in particolare attraverso la diffusione di tutti gli sport ecologici. Promotrice del Grand Tour del Lago d'Orta, sostiene in particolare azioni e interventi di turismo slow e sostenibile, nel rispetto dell’ecosistema in ogni sua espressione.https://www.sportway.orgRotary Club Orta San Giulio ETSNato nel 2002 per interessamento e volontà del Rotary Club Pallanza–Stresa è un Club giovane che si prefigge di aiutare la comunità dell’incantevole bacino del Lago d’Orta.https://ortasangiulio.rotary2031.org/