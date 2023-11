UIL FPL del VCO su sanità locale

La UIL FPL del VCO ha appreso che il Direttore della S.C. di Pediatria di Verbania, peraltro già Dirigente Medico della stessa S.C. da anni e da anni sostitu del Direttore andato in pensione, non ha superato il periodo di prova e pertanto ha ra egnato le dimissioni.



Quasi sicuramente anche i due Dirigenti Medici "superstiti" rassegnera o le loro dimissioni per aver superato il concorso pubblico presso altra Azienda lanitaria. Negli stessi giorni la televisione locale manda in onda un servizio dove' i apprende che "sono in corsi sopralluoghi per riaprire il Reparto di Pediatria a Dom I dossola con alcuni letti di degenza".



Ma come, in tutta la ASL non ci sono pediatri in servizio e , oltre a non sapere come mandare avanti il Reparto di Pediatria esistente se ne vuole riaprire un tro? Nella speranza che la ASL smentisca questa notizia, ci "complimentia " con il Direttore Generale, che per la prima volta nella storia dell' ASL è riuscito ad azze are completamente il Reparto di Pediatria di Verbania in funzione da dece i e quasi totalmente il Reparto di Ortopedia del P.O. di Domodossola che da me à gennaio rimarrà con un solo medico poiché anche il Direttore di quella Struttura assunto da pochi mesi ha "gettato la spugna".



Ormai solo questo Direttore Generale non si rende conto della grave si azione che si vive nella nostra ASL dove in Urologia di Domodossola sono rimasti due edici, in Malattie Infettive ne rimarrà solo uno da febbraio, nel Servizio Trasfusionale ne ' rimasto solo uno a Domodossola e a Verbania nessuno, nei DEA dell' ASL nel febbraio O 16 vi erano in servizio 31 Medici e ora si possono contare su una mano, con la Radiol gia di Verbania dove sono rimasti solo due medici.



Le note dolenti potrebbero continuare, ma qui ci fermiamo per carità di, atria. E' di evidenza solare, che il problema non è solo quello della carenza d medici specialisti in tutta Italia, ma di come viene gestito in questa ASL il personale sani rio. Più volte abbiamo sottolineato, in tutte le sedi, questo problema, ma q esta Direzione, non ci ha voluto mai ascoltare.



A nulla sono valsi i sei scioperi generali proclamati nell' ASL VCO tra l settembre 2022 e il giugno 2023 per contrastare la miopia di questo Direttore Generale, c e non pago di una gestione fallimentare, basta vedere il deficit aziendale del 2021 e 2022 peggio nel 2023, che ha toccato punte mai viste in altre Aziende Sanitarie Regionali, con inua sulla sua strada come se tutto andasse bene.



Noi pensiamo che questa è la strategia standard per privatizzare: togli i ondi al personale sanitario e lo demotivi costringendo lo ad andare via o cacciandolo addi ittura, ti assicuri che le cose non funzionino, i cittadini si arrabbiano e consegni il tutto l capitale privato. E' giunto il momento che la Direzione Generale Assessorato alla Sanità e l'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte battano un colpo. Se non ora quando?



UILFPL Verbania