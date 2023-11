Successo per il PMI Day

Un’iniziativa proposta dal Comitato Piccola Industria e alla quale quest’anno hanno partecipato quattordici aziende associate ad Unione Industriale del VCO e gli studenti di quattro istituti superiori della provincia. Le aziende che hanno aderito all’iniziativa, che hanno incontrato gli alunni degli istituti “Ferrini-Franzosini” e “Cobianchi” di Verbania, dell’istituto “Dalla Chiesa Spinelli” di Omegna e dell’istituto “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola, sono state: AMEA SRL, ADI SRL, CALFLEX SRL, CAM SRL, EMISFERA SOCIETA' COOPERATIVA, FLORIDA SRL, FRATELLI CANE SRL, LAVANDERIA MILANESE VERBANIA SRL, MATIA SPA, OFFICINE LORENZINA SRL, SARDA PINS SRL, SCHELLING 1867 RAISING FILLET SRL, TECNOLAB DEL LAGO MAGGIORE SRL e TERME DI CRODO SRL.L’obiettivo della giornata è stato quello di avvicinare il mondo della scuola al mondo dell’impresa tramite una serie di visite nelle aziende. Un modo efficace per far conoscere ai giovani le realtà industriali del territorio, per spiegare loro la storia delle imprese e i processi di produzione. Non è mancato l’entusiasmo da parte degli studenti, mentre, da parte degli industriali, non è mancata la voglia di raccontarsi. Per questo motivo, senza indugio, si può affermare che la quattordicesima edizione della Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese ha riscosso un notevole successo.“Sono ormai parecchi anni che partecipiamo a questa iniziativa – ha dichiarato Alessia Sarazzi, Amministratore di ADI Srl di Domodossola - e se da una parte ci inorgoglisce far vedere quello l’azienda produce, credo che il valore più importante di questa giornata sia quello di far capire ai ragazzi che il mondo del lavoro è davvero ampio e diversificato e che non devono accontentarsi ma cercare sempre di scoprire la loro vera vocazione. Quella frase di Confucio che recita “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita” dovrebbe essere ricordata loro sempre, negli open day, nelle giornate di orientamento, nelle visite extrascolastiche”.Anche Luca Gnecco, Responsabile del controllo di gestione di Lavanderia Milanese Verbania srl, si dichiara soddisfatto dello svolgimento della giornata “Anche quest’anno abbiamo potuto apprezzare l’importanza di questa iniziativa: il confronto, prima ancora che con le istituzioni scolastiche, è avvenuto direttamente “sul campo” con i ragazzi, i quali hanno dimostrato grande interesse per gli aspetti tecnici legati alla complessità dei processi produttivi e dei macchinari, oltre alla volontà di comprendere gli aspetti legati ai servizi turistici del Lago Maggiore. Sicuramente giornate come quella odierna permettono agli studenti di comprendere quali applicazioni abbiano in concreto le nozioni teoriche che studiano ogni giorno a scuola”.