Avvocati e CISL per il lavoro

Grazie a questa convenzione, in caso di raggiungimento di un accordo di mediazione presso l'Organismo di Mediaconciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati, il lavoratore potrà avvalersi dì un proprio rappresentante sindacale qualificato quale conciliatore che con la sua assistenza non solo ne tutelerà compiutamente i diritti ma garantirà altresì che il medesimo accordo divenga inoppugnabile.



Sarà quindi possibile per le imprese, per i lavoratori e per i professionisti svolgere gli incontri di mediazione oltre che presso le sedi sindacali e la Direzione Provinciale del Lavoro anche presso il citato Organismo di Mediaconciliazione Forense i cui locali si trovano al primo piano del Tribunale di Verbania.



"Si tratta di un ulteriore implementazione delle attività del predetto Organismo di Mediaconciliazione Forense che nel corso del 2023 ha visto attivati oltre 250 procedimenti di mediazione per oltre 167.681.956,00 di valore e che è stato espressamente richiesto dagli avvocati dell'Ordine" ha dichiarato l'Avv. Paolo Ricci, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, mentre per il Segretario Generale della UST CISL Piemonte Orientale Maria Elena Ugazio "questa convenzione va a qualificare ulteriormente l'attività degli Uffici Vertenze della CISL, che da sempre offrono ai Lavoratori ed alle Lavoratrici una puntuale assistenza sindacale e supporto nelle controversie di lavoro, nelle procedure concorsuali, nelle consulenze sui contratti oltre che sulle normative di settore e, più in generale, sul mercato del lavoro".