Verbania Futura su ospedale Castelli

CARO SINDACO NON SI POSSONO RECITARE DUE PARTI NELLA STESSA COMMEDIA!

PRESENTARE IN ESTATE UN RICORSO AL TAR CONTRO UN INVESTIMENTO DI 100 MILIONI A FAVORE DELL’OSPEDALE DELLA PROPRIA CITTA’ e dicHIARARE OGGI di volerlo difendere

fino all’ultimo giorno del suo mandato. CON UN SUSSULTO DI COERENZA COMINCI A REVOCARE IL RICORSO!



Un anno fa, VERBANIA FUTURA consegnava al Presidente della Regione Piemonte Alberto CIRIO la petizione sottoscritta da 3500 cittadini a difesa dell’Ospedale “Castelli” di Verbania. Oggi, a distanza di un anno, non possiamo che esprimere soddisfazione rispetto a due passaggi che si sono succeduti da allora.



Il primo: la Regione Piemonte, con delibera del Consiglio Regionale dello scorso luglio ha deciso di sostenere il riordino del sistema sanitario del VCO, investendo 100 milioni per la rigenerazione dell’Ospedale “Castelli”.



Il secondo: è stato presentato proprio in questi giorni lo studio di fattibilità del Politecnico di Torino che ridisegna l’ospedale “Castelli”; su tale studio esprimeremo le nostre valutazioni quando ne avremo preso compiuta visione



È imbarazzante sentire dal Sindaco di Verbania di un suo impegno alla difesa del “Castelli” fino al suo ultimo giorno di mandato: a prescindere dal fatto che avrebbe dovuto difendere il “Castelli” dal primo giorno del suo mandato e non lo ha fatto, sorge spontanea una domanda: siamo forse su “Scherzi a parte”?



È lo stesso Sindaco di Verbania che nel luglio del 2022 nell’assemblea dei Sindaci dell’ASL ha votato per la realizzazione di un ospedale unico provinciale in Ossola, con conseguente chiusura del “Castelli”?



È lo stesso sindaco che, nell’estate del 2023, ha impugnato al T.A.R. del Piemonte la delibera del Consiglio Regionale con la quale, per l’appunto sono stati stanziati 100 milioni di euro a favore dell’ospedale “Castelli”?



Se vuole essere minimamente credibile con l’impegno a difendere il “Castelli” abbia un sussulto di coerenza e revochi l’incarico professionale conferito all’Avvocato!



Al di là delle chiacchiere parlano gli atti e questi atti mettono in evidenza come Marchionini tutto abbia fatto meno che difendere l’ospedale “Castelli”, caso unico di un Sindaco che ha assunto atti formali con i quali ha voluto contrastare un investimento da 100 milioni a favore dell’ospedale della città che amministra. Non si possono recitare sempre due parti nella stessa commedia, talvolta è meglio il silenzio.



Quelle due parti che vorrebbe recitare il PD di Verbania che sabato scorso era in piazza per raccogliere firme….. contro i tagli alla sanità e stop alle liste di attesa. Ma forse pensano che i cittadini abbiano dimenticato che parliamo dello stesso PD che tra il 2012 ed il 2018 (Governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni) ha tagliato ben 36 miliardi alla sanità, come certificato da tutte le autorevoli fonti di studio e di informazione. Quindi è chiaro chi è iI responsabile del quasi collasso della nostra sanità per aver governato e tagliato risorse negli ultimi 10 anni con le ben conosciute conseguenze che oggi pagano i cittadini e che ora vorrebbe quasi far passare la favoletta di essere stato all’opposizione e che la responsabilità sia di altri.



In giornate nelle quali ci si scambiano gli auguri, il miglior augurio che ci sentiamo di rivolgere a Sindaco di Verbania e PD su questi temi è quello di un decoroso silenzio.