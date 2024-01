Baveno eventi e manifestazioni dal 5 al 20 gennaio

PASSEGGIANDO TRA I PRESEPIDa venerdì 8 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024Romanico, Roncaro, Oltrefiume, Loita, centro storico di BavenoEsposizione di presepi curiosi e tradizionali realizzati nei luoghi più suggestivi, lungo le vie e nei cortili dei piccoli e caratteristici borghi di Romanico, Roncaro, Oltrefiume, presso il lavatoio e l'oratorio di San Fermo a Loita e nel centro di Baveno.Visita libera e gratuita fino a domenica 7 gennaio 2024.ARRIVA LA BEFANAVenerdì 5 gennaio 2024, ore 20.30Piazza G. Mazzini, OltrefiumeTutti, grandi e piccini, attendono con curiosità l'arrivo della Befana, che dona tante colorate calzine ricche di buonissime caramelle con i suoi aiutanti: Omino Bianco e Omino Nero.Cioccolata e vin brûlé per tutti a cura di A.N.A. gruppo di Baveno, sezione Intra.Partecipazione libera e gratuita.L'iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.Organizzazione a cura di Comitato festeggiamenti Oltrefiume e A.N.A. gruppo Baveno, sezione Intra.ARRIVA LA BEFANA DAL LAGOSabato 6 gennaio 2024, ore 18.00Sagrato della Chiesa San CarloLa Befana vien dal lago sulla barca illuminata...cioccolata, vin brûlé e tanti dolci porta a te!Partecipazione libera e gratuita.In caso di maltempo la Befana visiterà, casa per casa, i bambini e le bambine di Feriolo.Organizzazione a cura di Associazione Genitori Bambini di Feriolo.UNI 3: CORSI IN PARTENZA A INIZIO GENNAIO-IMMAGINE: dal foto-ritocco all'intelligenza artificialeDa martedì 9 gennaio a martedì 20 febbraio, ore 18.00-19.30Il corso sarà tenuto dal docente Samuel Piana. Il costo d’iscrizione è di € 27,00 intero / € 23,00 ridotto con iscrizione a più corsi. Per le lezioni sarà necessario portare il proprio PC portatile.-Lungo la Via Francisca 2Da mercoledì 10 gennaio a mercoledì 14 febbraio, ore 14.30-16.30Il corso sarà tenuto dalla docente Marilena Roversi. Il costo d’iscrizione è di € 36,00 intero / € 27,00 ridotto con iscrizione a più corsi.-Tedesco livello baseDa mercoledì 10 gennaio a mercoledì 21 febbraio, ore 20.30-22.30Il corso sarà tenuto dalla docente Barbara Polli. Il costo d’iscrizione è di € 74,00 intero / € 65,00 ridotto con iscrizione a più corsi.INFORMAZIONI e ISCRIZIONI da effettuarsi almeno 4 giorni prima dell'inizio di ogni corso:Biblioteca Civica di Baveno Piazza della Chiesa, 8tel. 0323 925120 - e-mail baveno@bibliotechevco.it - sito web www.bavenoturismo.itPRESENTAZIONE DEL VOLUME "GENTE DI LAGO 3. NUOVE STORIE, NUOVI RACCONTI PER IL LAGO MAGGIORE."Sabato 13 gennaio 2024, ore 17.00Biblioteca civicaL'antica umanità del lago Maggiore, delle terre e dei monti che gli fan corona, si rivela nelle pagine di questo volume; una umanità raccontata con affetto, spesso con una vena di lieve umorismo, talora con una punta di malinconia.Dopo il successo dei primi due volumi, ecco altri racconti offerti ai lettori da appassionati cantori: Marco Zacchera, Ivan Spadoni, Carlo Alessandro Pisoni, Romeo Ruffoni, Novello Caretti, Gianni Ottolini, Guido Canetta, Pietro Volta, Maria Lina Bacchetta, Don Giuseppe Volpati, Giuseppe Reggiori, Paolo Zannoni. Come nelle edizioni precedenti, si tratta di persone che ben conoscendo "i luoghi amati", le sponde verbanesi "Grassa e Magra", sanno trasfondere nei racconti passioni e sentimenti naturali semplici, come sono i paesaggi e la gente del nostro gran Verbano. In più, in questa terza serie di racconti si fa prevalere leggermente il tema di lago e delle isole, rispetto a quello più montano.Org. a cura di Magazzeno Storico Verbanese con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Città di Baveno.Ingresso libero.IN SCENA A... BAVENO: "NON MI DIRE TE L'HO DETTO"Sabato 13 gennaio 2024, ore 21.00Centro Culturale Nostr@domusSpettacolo teatrale "Non mi dire te l'ho detto" di Paolo Caiazzo. Compagnia "PMS Teatro" di Messina.Un’esilarante commedia che dipinge l’amore attraverso social, una serata di equivoci, di battute veloci, gag e intrecci ingarbugliati e comici.Biglietti: €12 singolo spettacoloInfo e prenotazioni:Amici per un sogno 351.9707852 - amiciperunsogno@gmail.com - www.amiciperunsogno.comUfficio Turismo e Cultura 0323 924632 - info@bavenoturismo.it - www.bavenoturismo.itOrganizzazione a cura dell’Associazione culturale Amici per un sogno con la Città di Baveno.RASSEGNA TEATRALE "BIS! 2 LAGHI 2 PALCHI": IL PENSATORE SOLITARIOVenerdì 19 gennaio 2024, ore 21.00Centro Culturale Nostr@domusSpettacolo tratto dal romanzo di E. Cavazzoni.Adattamento drammaturgico di Allegra de Mandato.Con Emanuele Arrigazzi, voce narrante - Stefano Deagatone, sax tenore e soprano - Andrea Imelio, basso elettrico - Luigi Artisti, batteria.Un pensatore solitario, che cerca la soluzione ai problemi del mondo e del Paese attraverso vie utopiche, un po’ folli, a volte geniali, a tratti contorte ma sempre originali.Biglietti: intero € 10 - ridotto, residenti Baveno e under 12 € 5Per info e prenotazioni:info@bavenoturismo.it - tel 0323 924632 - www.bavenoturismo.itlafinestrasullago@libero.it - tel 328 4732653 - www.lafinestrasullago.itPiemonte dal Vivo: BIS! 2 laghi 2 palchiRealizzata da La Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.NATI PER LEGGERE: LETTURE AD ALTA VOCE IN LINGUA ITALIANA ED INGLESESabato 20 gennaio 2024, ore 11.00Biblioteca civicaLetture ad alta voce per bambini e bambine di età consigliata tra i 3 e i 6 anni.Per informazioni: Sistema Bibliotecario del VCO- Progetto Nati per Leggeretel: 0323.401510 – email: natiperleggere@bibliotechevco.it – www.bibliotechevco.itOrganizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno.