Maratona Valle Intrasca al via le iscrizioni

Nel 2024 doppia festa con i 150 anni del CAI Verbano Intra



Il 16 maggio 1874, nel ridotto del Teatro Sociale di Intra, cinquantotto cittadini costituirono la sezione CAI Verbano con lo scopo di "promuovere la conoscenza delle montagne, specialmente dei versanti del bacino Verbanese".



La Sezione CAI Verbano, vero cuore pulsante della MVI, fu la quattordicesima in ordine di tempo nelle sezioni italiane ed è quindi tra le più antiche d’Italia.



Per ricordare e festeggiare questo significativo compleanno, nel corso dell’anno saranno organizzati una serie di eventi che coinvolgeranno altri Enti ed associazioni e che si concluderanno nel mese di novembre con l’organizzazione a Verbania dell’assemblea dei delegati CAI di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Anche la Maratona della Valle Intrasca sarà parte importante di queste celebrazioni e la 48^ edizione, se possibile, sarà ancor più ricca degli anni precedenti.



CONFERMATI I PERCORSI DEL 2023



Anche nel 2024 la Maratona della Valle Intrasca, che è affiliata a FSA/Csen e autorizzata da CONI e FIDAL, sarà caratterizzata da due percorsi: Valle Intrasca, quello storico, pur con diverse modifiche nel corso degli anni, da 33,75 km, con un dislivello positivo e negativo di 1.625 m, e la Mezza Valle Intrasca, da 17,3 km e dislivello positivo e negativo di 375 m.



Entrambe le gare partiranno e arriveranno a Verbania Intra.







Iscrizioni Maratona Valle Intrasca



La quota di iscrizione è fissata in Euro 75,00/coppia per le iscrizioni e relativi versamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024; Euro 85,00/coppia per quelle effettuate dal 1^ marzo al 30 aprile 2024; Euro 95,00/coppia oltre a tale data e fino alla chiusura delle iscrizioni (ore 7.20) del giorno della gara.







Iscrizione Mezza Maratona



La quota di iscrizione è fissata in Euro 55,00/coppia per le iscrizioni e relativi versamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024; Euro 65,00/coppia per quelle effettuate dal 1^ marzo al 30 aprile 2024; Euro 75,00/coppia oltre tale data e fino alla chiusura delle iscrizioni (ore 7.20) del giorno della gara.







Ricordiamo che l’iscrizione, i cui costi sono rimasti invariati rispetto al 2023, include: assistenza, ristori, assicurazione, buffet finale, servizio navetta per docce, docce, pasto atleti.



Non è un servizio in senso stretto, ma lo straordinario tifo che accompagna le coppie lungo tutto il percorso è una delle caratteristiche che rendono davvero unica la Maratona della Valle Intrasca.







Una gara che premia tutti!



Verranno premiate le prime 10 coppie di ogni categoria (maschile, femminile, mista) della Maratona e le prime 5 coppie di tutte le categorie nella Mezza Maratona. Tutti i partecipanti riceveranno comunque un bellissimo PREMIO DI PARTECIPAZIONE (CAPO TECNICO GARANTITO PER LE PRIME 300 COPPIE ISCRITTE ALLA MARATONA E PER LE PRIME 100 ISCRITTE ALLA MEZZA + TRADIZIONALE MEDAGLIONE ARTISTICO).







Come iscriversi



L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso le seguenti modalità:



• accedendo alla pagina iscrizioni attiva nel sito internet www.maratonavalleintrasca.it collegata alla piattaforma web WedoSport, con pagamento della quota tramite bonifico bancario o carte di credito. È richiesto l’invio del certificato medico sportivo agonistico;



• accedendo direttamente al sito iscrizioni.wedosport.net/;



• direttamente presso la sede del CAI Sezione Verbano a Intra in vicolo del Moretto, 7 ogni VENERDì sera dalle ore 21.15 alle 22.30 versando la quota di iscrizione all’atto della presentazione del modulo di iscrizione debitamente compilato e della copia del certificato medico sportivo agonistico;



• in Piazza Ranzoni a Verbania Intra sabato 1^ giugno 2024, dalle ore 18.00 e in Piazza Ranzoni a Verbania Intra domenica 2 giugno 2024 prima della gara entro le ore 7.20.







CONTATTI PER LA GARA



Segreteria Maratona della Valle Intrasca



E-mail: segreteria@maratonavalleintrasca.it



Web: www.maratonavalleintrasca.it