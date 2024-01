Concorso Scrittori in Erba

Al via la 7° edizione di SCRITTORI IN ERBA Concorso per giovani autori e autrici di racconti brevi e libri d’artistaScrittori in erba dal 2018 promuove la pratica della scrittura di racconti brevi e della costruzione di libri d’artista tra i bambini e le bambine della scuola primaria e i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado.La settima edizione è promossa dalle Associazioni Dragolago e Mastronauta con il sostegno di Fondazione Cariplo e in collaborazione con il Comune di Omegna, il Parco della Fantasia G.Rodari, l’Istituto Comprensivo Filippo Maria Beltrami, la biblioteca G. Rodari, Ecomuseo Cusius e Legambiente.Il concorso prevede anche una diffusione regionale, attraverso la rete dei Consigli dei Ragazzi e delle ragazze del Piemonte, ed Internazionale con il coinvolgimento di scuole in Germania, Bulgaria e Paesi Baschi.Il tema di questa edizione è “H2...Oh! Ogni goccia è preziosa” e invita i giovani scrittori e le giovani scrittrici a creare una storia fantastica con protagonista l’acqua e le problematiche ambientali ad essa associate (alluvioni,siccità) ispirandosi al racconto “L’omino della Pioggia” di Gianni Rodari, maestro della denuncia con il sorriso, capace di usare l’ironia e la fantasia per invitare grandi e piccini a riflettere, nella speranza di cambiare in meglio il mondo.“Un nuovo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) rivela che il ciclo dell'acqua non è più regolare come prima a causa dei cambiamenti climatici e delle attività umane. Stiamo assistendo a episodi di precipitazioni molto più intense e all'estremo opposto la maggiore evaporazione provoca terreni secchi e siccità più intensa” commenta Paola Giroldini, ideatrice del concorso, e aggiunge: “Ci piacerebbe che i partecipanti al concorso possano scrivere un racconto che, come quello di Gianni Rodari, evochi una riflessione senza tempo”.La giuria, composta dai ragazzi e dalle ragazze del CCR di Omegna e di Gozzano, valuterà positivamente le opere che mostrano la totale spontaneità e autenticità autoriale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.I racconti selezionati per il concorso di Scrittori in Erba saranno presentati e premiati durante le giornate del Festival per la letteratura per ragazzi dedicato a Gianni Rodari, che ogni anno, nel mese di ottobre, la città di Omegna dedicata al suo illustre concittadino.Le opere vincitrici delle tre categorie si aggiudicheranno inoltre un buono per l’acquisto di materiale didattico e la trasformazione del racconto in una storia animata.L’iscrizione è gratuita e deve pervenire entro le ore 18 del giorno 31 Maggio 2024.Il bando del concorso è scaricabile qui:https://drive.google.com/file/d/1SLDmd53g5Yf240d_BcfZ-DPvw37WBRCJ/view