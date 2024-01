RoboCup Junior Academy al Cobianchi

Tale rete è attiva da anni sul territorio nazionale, e quest’anno ricopriamo l’incarico di scuola capofila. Tra i nostri compiti c’è quello di organizzare la gara in questione che si svolgerà presso il nostro Istituto da 10 al 13 Aprile 2024. L’evento è la fase finale di dieci gare di preselezione territoriali che saranno organizzate dalle relative Reti territoriali, per altro risultiamo capofila anche della “Rete di Scuole del Nord Ovest per la Robotica nella Didattica”, che abbraccia appunto tre regioni del Nord Ovest. La gara territoriale di nostra competenza si svolgerà quest’anno anche al Cobianchi, in data 13 Marzo.



I vincitori delle varie categorie di gara saranno selezionati per le competizioni internazionali Europeo e Mondiale, che quest’anno si svolgeranno in Germania ed Olanda rispettivamente. All’evento parteciperanno oltre 150 squadre di studenti provenienti da tutta Italia. Durante la manifestazione, oltre alle categorie di gara della sezione Junior, si svolgeranno anche degli eventi collaterali, in particolare dei workshop e delle competizioni dimostrative di altre specialità ed il convegno “Robots and AI for school”. Tale convegno, incentrato sulle tematiche della robotica e dell’intelligenza artificiale, ospiterà importanti interventi di cui daremo aggiornamenti.



Riteniamo tale evento di grande importanza per i nostri studenti e per il nostro territorio, al momento l’evento ha ottenuto il patrocinio di Unione Industriale del Vco, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, ed importanti aziende del settore dell’elettronica e della robotica, ma siamo in attesa di ricevere altri sostegni.



Le informazioni sull’evento possono essere reperite sul sito www.robocupjunioracademy.it, il referente per l’evento è il prof. Raimondo Sgrò, coordinatore dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica.