Cristina: ufficiale la candidatura a sindaco

Nel corso del Congresso Nazionale di Forza Italia a Roma oggi ( sabato 23 febbraio 2024 - ndr) i vertici azzurri hanno riconfermato, e definitivamente, la candidatura di Mirella Cristina a sindaco della Città di Verbania. Una scelta convinta, ribadita dal coordinatore regionale per il Piemonte di Forza Italia nonché Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo presente nella Capitale insieme con la candidata Mirella Cristina."Sto lavorando oltre che alla mia campagna elettorale e al programma - spiega Cristina - alla giusta apertura alle liste civiche. Quindi ora, da candidata ufficiale a Sindaco appoggiata da Forza Italia, sono ad invitare la segreteria di Noi Moderati, che ancora non si è schierata, ad unirsi sostenendo la mia candidatura per così formare un unico e grande centro moderato da proporre all’elettorato per la Città di Verbania"."Aggiungo - prosegue - che per un confronto diretto con le persone da metà marzo sarà aperto, tutte le mattine, il mio comitato elettorale a Verbania Intra via XXV aprile 7/a. Verrà istituito anche un numero telefonico per il contatto immediato con il candidato e il comitato".Mirella Cristina interviene sull'unità del centrodestra a Verbania caldeggiata ancora una volta stamattina pubblicamente dal candidato sindaco Albertella: “Albertella non è nella posizione di chiedere ed auspicare l’unità del centrodestra, per queste ragioni il suo invito non merita alcuna attenzione politica" afferma. E prosegue: "Sul territorio a Titoli coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia definitivamente rispondo che si porterà con sé la responsabilità di avere spaccato la coalizione di centrodestra andando senza confronto di coalizione ad appoggiare un candidato a sindaco non condiviso, candidato che la Lega provinciale, capitanata da Enrico Montani, ha deciso recentemente di appoggiare”.