ARCI Verbania su porto turistico

Siamo venuti a conoscenza della proposta di un progetto relativo al nuovo porto turistico () che dovrebbe essere realizzato in un tratto costiero compreso tra Pallanza e Suna.



Tale progetto sembra interessare una consistente porzione di area lacustre in quanto prevede stalli per centocinquanta posti barca e nondimeno è destinato a incidere in modo molto rilevante anche nel contesto territoriale interno, per cui ci permettiamo di esprimere forti perplessità circa l’impatto complessivo che esso comporta.



Dal punto di vista paesaggistico andrebbe a compromettere pesantemente la prospettiva costiera di uno degli scorci più belli e suggestivi del Golfo Borromeo che ancora si presenta indenne da elementi deturpanti. Sarebbe comunque invasivo nel tratto Pallanza-Fondotoce anche in relazione alla Riserva naturale con il pregevole canneto che va tutelato da qualsiasi forma di intromissione umana per salvaguardarne l’integrità ambientale , naturalistica, nonché faunistica.



Il lago Maggiore e le sue sponde costituiscono un unicum culturale e naturalistico di pregio assoluto e di valore inestimabile che va preservato nella sua unicità come patrimonio ambientale , a tale riguardo rammentiamo a chi ci legge la proposta di inserimento nell’UNESCO di tutto il golfo Borromeo che ci auguriamo possa procedere con l’iter di candidatura il prima possibile. Ma non solo, trattasi di un bene collettivo insostituibile e ogni variazione finalizzata ad attuarne modifiche deve essere soppesata in modo estremamente cauto e prudente valutando gli interventi in rapporto alla peculiarità di ogni contesto urbano .



Riteniamo altresì che trattasi di un’opera di forte impatto destinata a incidere notevolmente anche sul sistema viario del lungolago; osserviamo infatti che negli ultimi anni la tendenza dell’Amministrazione Comunale è stata quella di realizzare interventi finalizzati a ridurre il traffico veicolare proprio in quella zona, ora la nuova struttura non può che compromettere drasticamente tale tendenza .



Un porto turistico porta con sé la necessità di essere corredato da aree per il parcheggio, la sosta, la manovra e da spazi viabili funzionali alla movimentazione di veicoli e imbarcazioni: il contesto viabilistico e infrastrutturale esistente nella zona interessata non è certo indicato a sopportare una pressione ulteriore, salvo il rischio di creare situazioni di forte congestione e di criticità in un tratto dove anche la fruizione turistica e degli stessi abitanti necessita di tranquillità e di vivibilità qualitativa.



D’altronde ci risulta condizionante ai fini dell’autorizzazione dell’opera la delibera comunale n° 85 del 03/10/2011 sul piano demaniale delle sponde che non prevede questo tipo di intervento.



Siamo consapevoli dell’importanza del turismo lacustre e dell’attrazione che esso esercita a favore della città e della sua economia; ma tutto ciò non deve essere a detrimento di valori irrinunciabili come il Paesaggio, l’ambiente , l’ecosistema lacustre e la stessa qualità di vita dei propri abitanti.



Ci pare opportuno sottolineare come le caratteristiche di Verbania e quella dell’intera estensione costiera lacustre, debbano indurre a valutare interventi turistici “poco impattanti” ossia “ecosostenibili” e non massivi che comprometterebbero inevitabilmente le attrattive, ossia le peculiarità che rappresentano davvero l’attuale fonte di interesse del nostro turismo e soprattutto della tendenza in atto del turismo ecologico naturalistico.



Ci chiediamo quindi con grande preoccupazione perché intaccare, come purtroppo già successo in esperienze passate, aree preziose e ancora ben conservate che sono elemento fondante di un turismo di qualità che valorizzi il Paesaggio e l’Ambiente.



Perché poi non intraprendere percorsi legati alla gestione del territorio, programmati in modo più partecipato, responsabile e compatibile per la valorizzazione della città e delle sue bellezze, considerando la quasi inesistente informazione su tale argomento a disposizione della Città.



La commissione Ambiente di ARCI Verbania APS