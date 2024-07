Premiazione lavoratori Cassa Edile

Dopo anni, l’iniziativa viene ripristinata, siamo contenti di poter festeggiare il fatto che il comparto in questi ultimi due anni, dopo il periodo del covid, finalmente porta dati positivi.Più ore lavorate, una maggior massa salari e molti cantieri aperti.Abbiamo rinnovato un integrativo che sta già pagando in termini di EVR, se i dati del settore sono positivi avviene l’erogazione, una sorta di redistribuzione degli utili, si garantiscono prestazioni a tutti i lavoratori.Oggi festeggiamo i lavoratori, grazie alla Bilateralità possiamo erogare borse di studio e abbiamo premiato coloro che non hanno abbandonato il settore, 25enni , 30 enni, 35 enni e quarantenni oggi riceveranno un riconoscimento importante proprio grazie al sistema cassa edile, 46 premi anzianità e 14 borse di studio.Serve però ritrovare i giovani, se da una parte il settore premia persone che hanno una grande anzianità di servizio dall’altra i giovani si ha difficoltà a trovarli, questo è il primo anno dove il segno dei giovani che entrano nel comparto ha il segno positivo, ma non basta.Grazie alla nostra contrattazione fare l’edile permette buoni salari, oltre che territorialemnte. Come sindacato abbiamo aperto il tavolo nazionale per il rinnovo del ccnl del comparto, chiedmo 275 euro al mese di aumento al parametro 100, che sia questo uno stimolo per far tornare i giovani ad amare il settore e a decidere di intraprendere questo percorso.Rimane la nota dolente sul dato della professionalità, non viene riconosciuto ai dipendenti. Il dato generale rappresenta una situazione sul quale sicuramente si dovrà intervenire, abbiamo enti di formazione, Sefors, che sono pronti a dare supporto formativo importante e di eccellenza.I Cordinatore di Fenealuil Piemonte Luca Lepiani , Alessandro Beltrami per Filca Cisl P.O e Ivan Terranova Segretario Fillea Cgil Novara VCO.