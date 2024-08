Festival LagoMaggioreMusica: Adrian Sax Quartet

L’Adrian Sax Quartet, ensemble fresco ed energico, è formato da Daniele Bolletta (sax soprano), Ambra Zotti (sax contralto), Stefano Luciani (sax tenore) e Diego Vergari (sax baritono). I suoi componenti hanno studiato con i maestri Federico Mondelci, Stefano Venturi, Marco Fratini, Gabriele Giampaoletti e Fabio Sammarco e si sono perfezionati con docenti del calibro di Arno Bornkamp, Claude Delangle, Javier Girotto, Otis Murphy, Silvio Rossomando, Fabrizio Benevelli e Daniele Comoglio. Vantano numerose collaborazioni e incisioni con artisti di fama internazionale, come Gabriele Mirabassi, Gianni Iorio e Francesco Libetta, oltre a partecipazioni in festival nazionali ed internazionali tra i quali il Locomotive Jazz Festival, il Maskfest in Repubblica Ceca, il World Saxophone Congress a Zagrabia, il World Saxophone Congress a Las Palmas de Gran Canaria, l’Emilia Romagna Festival, il Marche Festival, Ancona Jazz, Fortezza in Musica e molti altri. Fanno inoltre parte di formazioni orchestrali come l’Orchestra Giovanile Italiana di Saxofoni e la Banda Giovanile Sinfonica Nazionale. Hanno eseguito concerti solistici con prestigiose formazioni quali l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, Maderna Wind Symphony Orchestra e Banda Giovanile Sinfonica Nazionale. I componenti del quartetto si sono aggiudicati diversi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali come il “Vienna Classical Music Competition” e primi premi ai concorsi “A. Trottelli” di Milano, “G. Alberghini” di Bologna e “Città di Massa”.