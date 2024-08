Monti su situazione medici nel VCO

L’enorme problema della carenza dei medici di base sta colpendo tutto il territorio del VCO e anche Baveno.



Da ultimo la non disponibilità di medici a sostituire il dott. Frisardi a Baveno, sta producendo conseguenze per molti pazienti cittadini di Baveno, che devono recarsi sino alla sede della Casa della Salute a Pallanza, ed in più con tempi di ricevimento anche di molti giorni.



Come Amministrazione Comunale di Baveno abbiamo sollecitato l’ASL del VCO, unica competente in materia, ad intervenire, dando la disponibilità anche di spazi idonei per un'apertura di una sede ambulatoriale a Baveno.



Ora l’impegno deve essere dell’ASL per trovare un medico che possa coprire questa mancanza.



Spero anche che la Rappresentanza dei Sindaci dell’ASL intervenga presso la Direzione ASL VCO e l'assessorato alla sanità della Regione Piemonte per sollecitare interventi urgenti in materia, visto che ormai sono migliaia in tutto il VCO i cittadini che non hanno più un medico di famiglia. Inoltre, a settembre convocherò l'assemblea dei Sindaci ASl del Verbano.



Alessandro Monti

Sindaco di Baveno