"Le strade dell'utopia"

La mostra rimarrà esposta nelle strade e nelle piazze di Domodossola, proponendo un itinerario ai luoghi in cui si svolse la straordinaria esperienza di autogoverno dell’Ossola partigiana, nel cuore della storia e alle origini della nostra democrazia. Undici pannelli raccontano luoghi, episodi, aspetti, personaggi, valori legati alla vicenda della repubblica partigiana, con fotografie d’epoca e documenti storici.L’itinerario espositivo prende avvio da piazza Matteotti, dove si trova il monumento alla Resistenza, per proseguire in corso Paolo Ferraris, piazza Repubblica dell’Ossola, piazza Rovereto, piazza Mercato, via Giovanni Mauro, largo Madonna della Neve, piazza Ettore Tibaldi, concludendosi nuovamente in piazza Matteotti.Grazie alla collaborazione degli studenti e degli insegnanti del Liceo "Giorgio Spezia" di Domodossola, i testi dei pannelli saranno presto disponibili, tramite QR code, anche in lingua inglese, tedesca, francese.La mostra è stata creata dal Centro di Documentazione della Casa della Resistenza con la collaborazione del Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione e con il patrocinio del Comune di Domodossola e del Comitato provinciale ANPI Verbano-Cusio-Ossola.Per informazioni e contatti: care@casadellaresistenza.it