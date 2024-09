Scritture di Lago 2024 – I finalisti

I 15 finalisti per l’edizione 2024 del premio letterario che promuove la letteratura di lago sono: Salvo Barone (Como); Ildo Brizi (Genova); Emilia Covini (Bollate, Milano); Silvia Frego (Milano); Valentina Guerra (Samarate, Varese); Maria Lacchio (Santhià, Vercelli); Alessandro Mella (Viù - Torino); Adele Murino (Aosta); Carla Negretti (Cantù, Como); Chiara Persico (Genova); Rita Redaelli (Bergamo), Silvana Roselli (Sanremo, Imperia); Annamaria Trevale (Milano), Claudia Verga (Milano); Augusto Zandanel (Verbania).



Il vincitore verrà scelto dalla giuria finale composta dal giornalista Paolo Annoni, da Giorgio Bardaglio, vicedirettore de Il Giornale di Brescia, Giuseppe Battarino, giurista e scrittore, Mauro Morellini, editore e da Pietro Montorfani responsabile della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano.



Durante la premiazione verranno consegnate menzioni di merito a Claudio Righenzi (Lugano), a Giorgio Maimone (Milano). Inoltre, verrà consegnato il premio speciale “Barca Lariana” attribuito a Paola Frapolli per il racconto “La barchetta Verde” ambientato sul Lago Maggiore, nel Gambarogno e alle Bolle di Magadino.



Tutti questi racconti verranno pubblicati nell’antologia “Scritture di Lago 2024” edita da Morellini Editore.



E proprio il fascino dei luoghi lacustri sono talvolta protagonisti, talvolta sfondo delle tante storie scritte appositamente per Scritture di Lago, che ricordiamo devono essere ambientate in località di laghi prealpini.



Nelle pagine dei racconti che sono giunti al Premio, oltre novanta quelli ricevuti, troviamo molte bellissime e rinomante località di lago, tra cui Lenno e Pianello del Lario per il Lago di Como, Orta San Giulio per il Lago d'Orta, Desenzano e Sirmione per il Lago di Garda; Stresa e le Isole Borromee, Verbania, Baveno, Angera, Luino, Monvalle, Ispra per il Lago Maggiore, Pella e Orta, l’isola di San Giulio e Miasino, Omegna sul Lago d’Orta, il Lago di Lugano. Accanto a città come Como, Lugano, Varese, si possono anche scoprire borghi caratteristici come Vezio e il suo Castello, Perledo, Varenna, Bellagio Corenno Plinio, le Bolle di Magadino, Porto Ceresio e molti altri.







La premiazione di “Scritture di Lago 2024” si svolgerà giovedì 5 dicembre alle 18 a Villa Erba a Cernobbio, evento in cui si decreteranno i vincitori della sezione “Editi - Premio dei Laghi” e “Premio Ponti sull’acqua – per la traduzione edita in lingua italiana” 2024.



Si tratterà di un evento imperdibile, ambientato in un luogo di gran pregio internazionale, come la suggestiva Villa Erba, messa a disposizione del Premio letterario dal Comune di Como, durante il quale, dunque verranno decretati tutti i vincitori delle tre sezioni in gara, che comprende anche opere edite e tradotte in lingua italiana.

Ricordiamo che i finalisti per il “Premio dei Laghi - sezione Editi” sono Patrizia Emilitri con “Il mio dovere” edito da TEA; Antonio Fusco con “La scomparsa di Elisa Ohlsen” edito Rizzoli, Lucia Tilde Ingrosso con “I Monteleone” edito Baldini & Castoldi , Alberto Pizzi con “Ritroverò Leonardo” edito Vallecchi Firenze e Matteo Severgnini con “Un sasso nel lago” edito Todaro.

Menzioni di merito verranno consegnate a Gabriel Garko e Gino Saladini per “Il Giardino del Tiglio” edito Baldini & Castoldi, a Chiara Montani per “Enigma Tiziano” edito da Garzanti e Marco Piozzini e Amédéo Wermelinger “Sabbie del passato” edito da Salvioni.



Per il “Premio Ponti sull’acqua – per la traduzione edita in lingua italiana” i finalisti sono Annalisa Di Liddo per “Bestie di Dizz Tate” edito da Neri Pozza; Stefania Forlani per “Tre amici verso la fine del mondo” di Jonas Jonasson, edito da La Nave di Teseo; Roberta Zuppet per “Cuore di Ghiaccio” di Wendy Webb edito da Libreria Pienogiorno. Verrà consegnata una menzione di merito a Carlotta Clerici per il suo “Elogio della Passione” edito da Ventanas, scritto in francese e successivamente da lei tradotto in italiano.



Seguiranno eventi di presentazione delle opere finaliste e segnalate a Verbania il 6 dicembre alle ore 16 nella sede dell’Unione Industriale, e a Lugano il 10 dicembre alle ore 18 alla Biblioteca Salita dei Frati.