Convegno "Progetto e utopia"

Venerdì 18 ottobre, dalle ore 14.30, prenderà avvio il convegno nazionale Progetto e utopia. Repubbliche partigiane e zone libere nella Resistenza italiana, un cantiere di studi con ricercatori e ricercatrici provenienti da tutta Italia per affrontare la storia delle zone libere facendone emergere anche gli aspetti più complessi e contraddittori, tra aspettative politiche e sociali, concrete realizzazioni, propositi rimasti inattuati, limiti e problematiche. Il convegno proseguirà nella giornata di sabato 19 ottobre, dalle ore 9.30. Si alterneranno relazioni e interventi di Andrea Pozzetta, Adolfo Mignemi, Luca Zanotta, Mirco Carrattieri, Sonia Castro, Fabio Montella, Rocco Lentini, Angelo Bitti, Achille Conti, Pierangelo Lombardi, Fabio Verardo, Paolo Veziano, Graziano Mamone, Alessandro Celi, Graziella Gaballo, Elena Rizzato, Sara Bruno, Andrea Rossi, Mario Renosio, moderati dagli storici Santo Peli, Chiara Colombini, Enrico Pagano. Il convegno, a ingresso libero e gratuito, è valido anche come corso di aggiornamento per la formazione professionale degli insegnanti.In anteprima al convegno, giovedì 17 ottobre alle ore 20.45, sempre alla Casa della Resistenza, verrà presentato il documentario La grande estate partigiana, prodotto da Lutea Produzioni con Associazione culturale DomoMetraggi (regia di Marzio Bartolucci, autori Arianna Giannini Tomà e Andrea Pozzetta, relatori Antonella Braga, Mirco Carrattieri, Chiara Colombini, Santo Peli). Attraverso interviste ai maggiori storici della Resistenza e filmati di repertorio, il documentario si soffermerà sull’estate del 1944, come prodromo delle repubbliche partigiane e momento di grande sviluppo per la Resistenza italiana.Eventi realizzati con la collaborazione del Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione e con il patrocinio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, della Città di Verbania, della Città di Domodossola, dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri, dell'Istituto storico "P. Fornara" di Novara, del Museo partigiano di Ornavasso, dell'ISRAT e dell'ISTORBIVE.In allegato volantino, programma e comunicato stampa dell'evento.Per informazioni e contatti: care@casadellaresistenza.it